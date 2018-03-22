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Общество

Ради здорового будущего. В Кыргызстане обследуют семь тысяч школьников

В Кыргызстане обследуют около семи тысяч детей в возрасте семи лет, обучающихся в школах. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила завотделом общественного здравоохранения Минздрава Бактыгуль Исмаилова.

По ее словам, это позволит оценить физическое развитие и рост учащихся начальных классов, уточнить распространенность недостаточной или избыточной массы тела среди детей, а также скорректировать свои действия в продвижении здорового питания и профилактике неинфекционных заболеваний.

Рациональное питание обеспечивает нормальный рост и развитие в физиологическом и умственном отношении, способствует снижению смертности среди детей, профилактике заболеваний, продлению качества жизни и повышению работоспособности.

Бактыгуль Исмаилова
Отмечено, что Кыргызстан в числе 46 государств присоединяется к Европейской инициативе ВОЗ по оценке физического развития и роста ребенка в возрасте семи лет. В республике такое исследование проведут впервые в 150 школах.
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