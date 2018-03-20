Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 20 марта воздух прогреется до +23 градусов. День увеличился до 12 часов 7 минут.

Рабочий день сегодня короче на час.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Перекрытые дороги

с 24 февраля до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро»;

c 14 марта по 30 августа в связи с реконструкцией закрыта часть улицы Джаманбаева от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

со 2 марта по 30 сентября закрыт отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула;

с 20 марта по 1 сентября закрыт отрезок улицы Баялинова от М.Ганди до Абдырахманова;

с 20 марта по 15 июня закрыт отрезок улицы Айни от Псковской до Ч.Айтматова;

с 20 марта до 15 мая закрыт отрезок бульвара Эркиндик от улицы Туголбай-Ата до Московской (западная сторона).

Отметим, в Боомском ущелье с 1 марта по 15 июня из-за ремонта будут перекрывать одну полосу движения. Во время ремонта с 9.00 до 17.00 движение на дороге будут регулировать сотрудники ГУОБДД МВД КР.

Отключение газа, света, воды

9.00–17.00 — улицы Карасаева, Жукеева-Пудовкина, переулки Уфимский, Гранитный, жилмассив «Ак-Бата»;

9.30-17.00 — жилмассив «Учкун»;

10.00-17.00 — жилмассивы «Келечек» (11-13-я улицы), «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Кызыл-Адыр, Набережная), улицы Бельская, Рабочая;

9.00–18.00 — улицы Осипенко, Тюменская, Подольская, Волоколамская, переулок Кемеровский;

14.00-16.00 — улица Кожобергенова.

В связи с ремонтно-профилактическими работами на водозаборе «ХБО» не будет воды в жилом районе, ограниченном улицами Шабдана Баатыра, Горького, Достоевского и линией железной дороги.

Памятные даты

Международный день счастья

В 2012 году ООН своей резолюцией провозгласила 20 марта Международным днем счастья (International Day of Happiness) с целью признать важность счастья в жизни каждого человека и поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты.

Отметим, в рейтинге стран мира по уровню счастья населения за 2017 год Кыргызстан находился на 98-й позиции из 155.

Всемирный день социальной работы

Каждый год в третий вторник марта отмечается Всемирный день социальной работы (World Day of Social Work).Социальная работа очень многогранна и охватывает различные категории и группы населения, чем обусловливается ее направленность. Основной же задачей социальной работы является обеспечение определенного уровня и качества жизни граждан через систему мер социальной поддержки и защиты.

Международный день без мяса

Международный день без мяса (International Day Without Meat) многие страны отмечают с 1985 года. В этот день, 20 марта, магазины и рестораны отказываются от продажи мяса, а активисты пропагандируют вегетарианство, а также идеи сострадания животным и защиты окружающей среды.

Согласно статистике, человечество ежегодно убивает более 60 миллиардов животных (без учета рыб, членистоногих и моллюсков) с целью употребления их в пищу.

Люди, которые меняли мир

Умерла актриса Даркуль Куюкова

В 1997 году в возрасте 77 лет в Бишкеке скончалась кыргызская актриса театра и кино Даркуль Куюкова.

Родилась Даркуль Куюкова 29 октября 1919 года в селе Токолдош. Сценическая жизнь Даркуль Куюковой началась в 1936 году в Театре юного зрителя во Фрунзе. Ею были сыграны более ста разнохарактерных ролей, создана целая галерея высокохудожественных женских образов, которые вошли в сокровищницу театрального искусства республики.

Вершиной актерского мастерства Даркуль Куюковой стала роль Толгонай в спектакле «Материнское поле» по одноименной повести Чингиза Айтматова. Актриса создала монументальный образ кыргызской матери, воплотив в ней лучшие героические черты своей современницы.

Снималась в кино с 1954 года. Снялась в фильмах «Первый учитель», «Джамиля», «Белый пароход» и многих других.

У кого намечается той

Эркин Сопоков

Избиралась депутатом Верховного Совета Киргизской ССР.

Родился 20 марта 1968 года.

С апреля 2017 года генеральный консул Кыргызстана в Стамбуле.

Эмил Куданалиев

Эмил Куданалиев родился 20 марта 1970 года в поселке Быстровская ГЭС Кеминского района.

С марта 2017 года первый заместитель генерального директора НЭСК.

Куда сходить

Культура

— В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж». В экспозиции произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства: весенние пейзажи, цветы и женские образы.

— В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходит выставка «Кульджаке»;

— На Городском катке начнутся гастроли Московского театра на льду;

— В Выставочном зале Союза художников «Дубовый парк» имени С.А.Чуйкова откроется выставка «Белдемчи».

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— На столичном ипподроме проходят республиканские соревнования по кок-бору;

— Продолжаются игры за Кубок Кыргызстана по футзалу, международные соревнования по баскетболу, соревнования на Кубок президента по шахматам.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, 11.00 — закрытие «Всемирной недели денег в Кыргызстане»;

— ЦИК, 15.00 — заседание.

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