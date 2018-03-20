Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 20 марта воздух прогреется до +23 градусов. День увеличился до 12 часов 7 минут.
Рабочий день сегодня короче на час.
У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.
Перекрытые дороги
- с 24 февраля до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро»;
- c 14 марта по 30 августа в связи с реконструкцией закрыта часть улицы Джаманбаева от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
- со 2 марта по 30 сентября закрыт отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула;
- с 20 марта по 1 сентября закрыт отрезок улицы Баялинова от М.Ганди до Абдырахманова;
- с 20 марта по 15 июня закрыт отрезок улицы Айни от Псковской до Ч.Айтматова;
- с 20 марта до 15 мая закрыт отрезок бульвара Эркиндик от улицы Туголбай-Ата до Московской (западная сторона).
Отметим, в Боомском ущелье с 1 марта по 15 июня из-за ремонта будут перекрывать одну полосу движения. Во время ремонта с 9.00 до 17.00 движение на дороге будут регулировать сотрудники ГУОБДД МВД КР.
Отключение газа, света, воды
- 9.00–17.00 — улицы Карасаева, Жукеева-Пудовкина, переулки Уфимский, Гранитный, жилмассив «Ак-Бата»;
- 9.30-17.00 — жилмассив «Учкун»;
- 10.00-17.00 — жилмассивы «Келечек» (11-13-я улицы), «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Кызыл-Адыр, Набережная), улицы Бельская, Рабочая;
- 9.00–18.00 — улицы Осипенко, Тюменская, Подольская, Волоколамская, переулок Кемеровский;
- 14.00-16.00 — улица Кожобергенова.
В связи с ремонтно-профилактическими работами на водозаборе «ХБО» не будет воды в жилом районе, ограниченном улицами Шабдана Баатыра, Горького, Достоевского и линией железной дороги.
Памятные даты
Международный день счастья
В 2012 году ООН своей резолюцией провозгласила 20 марта Международным днем счастья (International Day of Happiness) с целью признать важность счастья в жизни каждого человека и поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты.
Отметим, в рейтинге стран мира по уровню счастья населения за 2017 год Кыргызстан находился на 98-й позиции из 155.
Всемирный день социальной работы
Каждый год в третий вторник марта отмечается Всемирный день социальной работы (World Day of Social Work).Социальная работа очень многогранна и охватывает различные категории и группы населения, чем обусловливается ее направленность. Основной же задачей социальной работы является обеспечение определенного уровня и качества жизни граждан через систему мер социальной поддержки и защиты.
Международный день без мяса
Международный день без мяса (International Day Without Meat) многие страны отмечают с 1985 года. В этот день, 20 марта, магазины и рестораны отказываются от продажи мяса, а активисты пропагандируют вегетарианство, а также идеи сострадания животным и защиты окружающей среды.
Согласно статистике, человечество ежегодно убивает более 60 миллиардов животных (без учета рыб, членистоногих и моллюсков) с целью употребления их в пищу.
Люди, которые меняли мир
Умерла актриса Даркуль Куюкова
В 1997 году в возрасте 77 лет в Бишкеке скончалась кыргызская актриса театра и кино Даркуль Куюкова.
Родилась Даркуль Куюкова 29 октября 1919 года в селе Токолдош. Сценическая жизнь Даркуль Куюковой началась в 1936 году в Театре юного зрителя во Фрунзе. Ею были сыграны более ста разнохарактерных ролей, создана целая галерея высокохудожественных женских образов, которые вошли в сокровищницу театрального искусства республики.
Вершиной актерского мастерства Даркуль Куюковой стала роль Толгонай в спектакле «Материнское поле» по одноименной повести Чингиза Айтматова. Актриса создала монументальный образ кыргызской матери, воплотив в ней лучшие героические черты своей современницы.
Снималась в кино с 1954 года. Снялась в фильмах «Первый учитель», «Джамиля», «Белый пароход» и многих других.
Избиралась депутатом Верховного Совета Киргизской ССР.
У кого намечается той
Эркин Сопоков
Родился 20 марта 1968 года.
С апреля 2017 года генеральный консул Кыргызстана в Стамбуле.
Эмил Куданалиев
Эмил Куданалиев родился 20 марта 1970 года в поселке Быстровская ГЭС Кеминского района.
С марта 2017 года первый заместитель генерального директора НЭСК.
Куда сходить
Культура
— В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж». В экспозиции произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства: весенние пейзажи, цветы и женские образы.
— В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходит выставка «Кульджаке»;
— На Городском катке начнутся гастроли Московского театра на льду;
— В Выставочном зале Союза художников «Дубовый парк» имени С.А.Чуйкова откроется выставка «Белдемчи».
Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».
Спорт
— На столичном ипподроме проходят республиканские соревнования по кок-бору;
— Продолжаются игры за Кубок Кыргызстана по футзалу, международные соревнования по баскетболу, соревнования на Кубок президента по шахматам.
Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».
Это будет интересно журналистам и экспертам
— Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, 11.00 — закрытие «Всемирной недели денег в Кыргызстане»;
— ЦИК, 15.00 — заседание.
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