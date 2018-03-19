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Общество
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (36)

Активисты-экологи призывают высаживать деревья в Бишкеке

Посадить дерево у себя во дворе, у школы, офиса и в течение года ухаживать за ним призывает бишкекчан молодежное движение MoveGreen.

«Чтобы больше людей последовали вашему примеру, предлагаем выкладывать фото за работой и/или посаженного дерева, обозначать его место (адрес дома или пересечение улиц) с хэштегом #ЗеленыйБишкек и отметить друга, чтобы передать зеленую эстафету», — предлагают в движении.

По завершении акции все фотографии нанесут на карту, что позволит увидеть, насколько «позеленел» наш любимый город, и отследить судьбу посадок в следующем году.

Активисты напоминают, что сажать деревья без согласования с муниципальными службами города, можно на «территории ограниченного пользования». Так официально называют двор этажной застройки, территорию при муниципальном учреждении (школа, детский сад и другие учреждения). Обычно эти территории находятся от тротуара — до здания. От проводов и подземных коммуникаций дерево должно располагаться дальше чем 2 метра, от здания не менее 5 метров.

Завершить пятидневную акцию предлагают 25 марта, символично выключив свет в домах с 20.30 до 21.30 в «Час Земли».
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