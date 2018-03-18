В Ош пришла весна. Как цветет Сулайман-Тоо

В городе Ош уже по-весеннему тепло. Южная столица цветет. А солнце пригревает с каждым днем все больше. И все больше людей тянется к музейному комплексу Сулайман горы.

Ее общая протяженность составляет две тысячи метров, высота 250 метров. Горный массив состоит из пяти вершин, есть семь пещер. Массив находится на высоте 1175 метров над уровнем моря.

Люди верят в святость и сакральность Сулайман-Тоо. Сюда приходят с мольбами и просьбами. Многие говорят, что желания сбываются. Аксакалы, как всегда, мудры. Они напоминают: с какими мыслями придешь, такие дела в ответ получишь.

Склоны покрыты старыми кладбищами, официально закрытыми в прошлом веке, но кое-где на северном склоне есть недавние захоронения.

Сулайман гора является главной достопримечательностью Оша, яркой визитной карточкой, которая многим служит ориентиром в пространстве. Она как магнит.

Когда-то местные люди веровали в зороастризм и совершали обряды на склонах Сулайман-Тоо. Два официальных входа на гору украшены монументами в виде двух важных символом зороастризма - огня и воды.

Сюда приходят семьями, приезжают из районов и других областей. Здесь любят раскинуть тошоки на траве и устроить импровизированный пикник. Увы, к вечеру на горе много мусора. Отдыхать в красивых местах любим, убирать за собой нет.