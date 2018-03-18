19:08
USD 68.27
EUR 84.11
RUB 1.19
Общество

В Ош пришла весна. Как цветет Сулайман-Тоо

В городе Ош уже по-весеннему тепло. Южная столица цветет. А солнце пригревает с каждым днем все больше. И все больше людей тянется к музейному комплексу Сулайман горы.

Ее общая протяженность составляет две тысячи метров, высота 250 метров. Горный массив состоит из пяти вершин, есть семь пещер. Массив находится на высоте 1175 метров над уровнем моря.

Люди верят в святость и сакральность Сулайман-Тоо. Сюда приходят с мольбами и просьбами. Многие говорят, что желания сбываются. Аксакалы, как всегда, мудры. Они напоминают: с какими мыслями придешь, такие дела в ответ получишь.

Склоны покрыты старыми кладбищами, официально закрытыми в прошлом веке, но кое-где на северном склоне есть недавние захоронения.

Сулайман гора является главной достопримечательностью Оша, яркой визитной карточкой, которая многим служит ориентиром в пространстве. Она как магнит.

Когда-то местные люди веровали в зороастризм и совершали обряды на склонах Сулайман-Тоо. Два официальных входа на гору украшены монументами в виде двух важных символом зороастризма - огня и воды.

Сюда приходят семьями, приезжают из районов и других областей. Здесь любят раскинуть тошоки на траве и устроить импровизированный пикник. Увы, к вечеру на горе много мусора. Отдыхать в красивых местах любим, убирать за собой нет.
Ссылка:
просмотров: 730
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош завтра отключат отопление
В городе Ош начали принудительную эвакуацию автомобилей за нарушение правил
В городе Ош началась акция по борьбе с незаконными торговыми объектами
Дело об убийстве 12-летнего мальчика в городе Ош прекратили в суде
В городе Ош намерены повысить плату за проезд в муниципальном транспорте
В Оше разъяснили подросткам их права и обязанности
Убийц таксиста в городе Ош приговорили к пожизненному заключению
Омбудсмен взял под личный контроль еще одну смерть трехлетнего ребенка
Избитого матерью ребенка похоронят врачи и сотрудники Минсоцразвития
Музейный комплекс «Сулайман—Тоо». Здесь оживает история
Популярные новости
Мэрия Бишкека вернулась к&nbsp;идее переименовать проспект Чуй. Вы&nbsp;поддержите? Мэрия Бишкека вернулась к идее переименовать проспект Чуй. Вы поддержите?
Как переоформить машину, купленную в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;доверенности Как переоформить машину, купленную в Кыргызстане по доверенности
«Умный город». Определена дата переоформления автомашин по льготной цене «Умный город». Определена дата переоформления автомашин по льготной цене
Как я&nbsp;снимал &laquo;ночную бабочку&raquo; Как я снимал «ночную бабочку»
Бизнес
Максимальная скорость 4G&nbsp;с&nbsp;интернет-пакетами &laquo;День-Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom Максимальная скорость 4G с интернет-пакетами «День-Ночь» от MegaCom
O!TV увеличил список рейтинговых каналов до&nbsp;140! O!TV увеличил список рейтинговых каналов до 140!
Любимая, пунктуальная, динамичная. В&nbsp;Кыргызстане выбрали лучшие авиакомпании Любимая, пунктуальная, динамичная. В Кыргызстане выбрали лучшие авиакомпании
Безлимитный Интернет и&nbsp;бесплатные звонки&nbsp;&mdash; теперь в&nbsp;подарок! Безлимитный Интернет и бесплатные звонки — теперь в подарок!