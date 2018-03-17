Митинг у «Форума». От президента требуют осудить провокаторов

Нет обратного пути в Кыргызстан ни Бакиеву, ни Акаеву. Об этом заявлено сегодня на митинге в Бишкеке, который проходит перед зданием «Форум».

Участники акции почтили память о погибших в аксыйских событиях в 2002 году.

В мероприятии приняли участие члены ОО «Айкол Ала-Тоо», «Мекен шейиттери» и участники аксыйских событий. Они приняли резолюцию с требованием к президенту страны Сооронбаю Жээнбекову, премьер-министру Сапару Исакову и депутатам Жогорку Кенеша продолжить усилия по экстрадиции в Кыргызстан экс-президента Курманбека Бакиева и его брата Жаныша Бакиева.

Участники митинга также просят Сооронбая Жээнбекова решительно осудить провокаторов, приглащающих в Кыргызстан беглых экс-президентов, продолжить борьбу с коррупцией и воровством.

«Не должно быть неприкасаемых. Требуем не назначать на должность людей Жаныша Бакиева. Они не могут бороться с коррупцией», — отметили представители ОО «Айкол Ала-Тоо», добавив, что будут бороться за реализацию этих требований.