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Общество

У здания «Форум» проходит митинг в память о погибших в Аксы

В Бишкеке проходит митинг в память о погибших в аксыйских событиях. Акцию организовало общественное объединение «Айкол Ала-Тоо».

Участники митинга почтили память погибших во время аксыйских событий в 2002 году.

17 марта 2002 года аксыйцы организовали пеший марш. Они требовали выпустить из-под ареста депутата парламента Азимбека Бекназарова. Последний критиковал Аскара Акаева за уступки Китаю в земельном вопросе.

В селе Боспиек произошло столкновение милиции с местными жителями. Силовики открыли огонь. Ранения получили более 30 человек, погибли шесть.

Среди участников митинга много героев апрельской революции.

 
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