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Общество

19 марта: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.30–17.00 — улицы Шайыр, Садовая, Ялтинская, Салиевой, Мусы Джалиля, Кантемировская;
  • 9.00–17.00 — улицы Боконбаева, Турусбекова, 189;

  • 9.00–18.00 — жилмассивы «Касым» (улица Казыбек), «Бакай-Ата» (улицы Анар, Эр Табылды), «Кок-Жар» (улицы Куйручук, Тон), улицы Иманалиева, Панфилова, Темирова, Скрябина, Подольская, Волоколамская.

В Чуйской области:

  • 9.00–17.00 — села Таш-Дебе (улицы Школьная, Октябрьская, Средняя, Больничная, Киргизская, Бегельдинова), Бербулак, Арчалы, Байтик, Кашка-Суу, Аламудун (улицы Гагарина, Первомайская), Маевка (улицы Тулебердиева, Больничная), Мыкан (улица Линейная), Ленинское (улица Алма-Атинская), Васильевка (улица Фрунзе), Карла Маркса (улицы Панфилова, М. Горького), Маловодное (улицы Ленина, Кирова, переулок Пролетарский), Сокулук (улицы 27-го партсъезда, Индустриальная), Кызыл-Туу (улицы Проектируемая, Конок), Восточное (улицы Энгельса, Дружбы), Новопавловка (улицы Советская, Кирова, Ала-Арчинская);
  • город Шопоков (улицы Рабочая, Пушкина, Шевченко, Киевская, Московская, Дзержинского, Шопокова, Промышленная, Ново-Аларчинская, Некрасова, Лермонтова, Победы, Кирова, Чехова, переулок Зеленый), Романовка (улицы Молодежная, Дружбы);
  • поселок «Кирпичный завод», села ВСК имени Крупской, Ак-Суу, Александровка (улица Масанчина), Беш-Терек (улица Центральная), Новопокровка (район магазина «Норус», улицы Кирпичная, 1-21, Ленина, 103-135, Садовая, 2-24, Логвиненко, Мира, Строительная, 3-35, Мичурина, 6, Белинского, Крупской), Арпа-Тектир, Кегети, Чапаева, Советское, Ден-Арык, Акматбек, Карой, Алчалуу, Талды-Булак, Султан, Кошой, Шамшы, Кош-Кашат, Чон-Джар, Карагул, Кайырма, Прогресс, Онбир-Джылга, Маданият.

В Иссык-Кульской области:

  • 8.00–17.00 — села Чон-Сары-Ой, Чок-Тал, Орнок, Чырпыкты, Кош-Кол, Тамчы, Барскоон, Кичи Жаргылчак, Чон Жаргылчак, Ак-Терек.
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