Бубусара Рыскулова: О чем плачут кыргызские женщины

Фото из интернета. Директор кризисного центра «Сезим» Бубусара Рыскулова

О слезах, о боли и правах наших девушек, сестер и матерей корреспонденту ИА «24.kg» рассказала директор кризисного центра «Сезим» Бубусара Рыскулова.

По ее словам, среди центральноазиатских стран Кыргызстан первым стал помогать женщинам в кризисных ситуациях. И произошло это вовсе не потому, что кыргызские мужчины — самые жестокие тираны, а потому, что наши женщины оказались самыми продвинутыми в регионе.

Избитые, униженные, изнасилованные, отвергнутые, брошенные на произвол судьбы женщины знают, что есть место, где их выслушают без нареканий, помогут безвозмездно, не будут их стыдиться, как это делают некоторые родственники, и даже временно смогут приютить.

Ты и баба, и мужик

Бубусара Рыскулова считает, что насилие в обществе было во все века и во всех странах. Даже в цивилизованных. Опыт поддержки женщин в кризисных ситуациях Кыргызстан уже довольно давно перенял у Запада, однако за последние 20 лет данные о семейном насилии в нашей стране не изменились. К сожалению, число женщин, обращающихся в кризисный центр, год от года только увеличивается.

— Конечно, есть и подвижки. И если за период независимости республики нам не удалось полностью изменить роль женщин в обществе и в семье, то мы хотя бы начали обсуждать эту проблему, начали открыто говорить о недопустимости насилия.

В Кыргызстане женщина и добытчица, и хозяйка, и мать.

В некоторых семьях келинки до сих пор воспринимаются как невидимые служанки. Может, даже хуже, так как у них нет никаких прав. В любой момент они могут оказаться на улице без какого-либо имущества. Даже без детей.

Есть даже женщины, которые в обществе имеют положение, однако в семье не могут защитить свои права.

Недавно мне рассказали историю про одну женщину: когда-то она была очень милой, теперь стало «долу» (истеричкой. — Прим.ИА «24.kg»). А как могло быть иначе, она ведь с шести часов утра до вечера на базаре торгует, кормит всю семью. Загрузили женщин неженской работой, а потом говорят, что они стали мужеподобными. К сожалению, в некоторых семьях, где женщина стала основной добытчицей, мужья остаются не у дел, спиваются, начинают принимать наркотики или решаются на суицид.

В наш центр обращаются и мужчины. И зачастую они просят помощи психолога.

Богатые тоже плачут

Практика показывает, что женщин бьют мужчины из всех слоев общества: и богатые, и бедные, и образованные, и безработные.

По данным Нацстаткома, в январе 2018 года 65 процентов случаев семейного насилия совершили мужчины с общим средним образованием. А три процента - с высшим.

Из общего числа совершивших насилие 79 процентов составляют безработные, 17 процентов — работающие. Кстати, на своих жен часто руку поднимают мужчины во возрасте от 31 года до 40 лет. Чаще всего от насилия страдают женщины в этом же возрасте. Но немало и пожилых: 9 процентов из всех обратившихся женщин старше 50 лет. В числе избитых женщин 7 процентов с высшим образованием, 17 процентов работают.

— Сейчас защищаю права одной молодой женщины в Аламудунском районе, ставшей жертвой семейнего насилия. А семья не бедная. Но пострадавшая обратилась в суд. Пока идет процесс.

Еще помню одну 50-летнюю женщину тоже из влиятельной семьи, муж — бизнесмен, к тому же богослов. Она с серьезными травмами попала в больницу. К нам обратились ее родственники, которые испугались за ее жизнь. Оказалось, что муж взял вторую, более молодую жену. Произошел конфликт, и он избил супругу. Но она не стала жаловаться и судиться. Взрослые дети попросили мать не идти против отца, тем более что тот пригрозил, что они могут остаться без наследства.

Иногда вижу, как по телевидению выступает очень красивый мужчина, заливается, как соловей, но соседи и родные знают, что в семье он просто тиран. Вот это двойные стандарты нашей жизни. Бубусара Рыскулова

Не кулаками, так деньгами!

— Многие женщины даже в пожилом возрасте, практически уже бабушки, вынуждены терпеть экономическое и моральное насилие со стороны супруга, который взял вторую жену. После долгих лет совместной жизни женщину заставляют быть тише воды, ниже травы. Это такой удар для нее. Ведь она растила детей, ухаживала не только за мужем, но и за его родственниками. Казалось бы, пришло время и ей занять почетное место, но она ходит с опущенной головой, потому что у нас есть такие дремучие предрассудки, когда во всем винят супругу, даже за второй брак мужа.

Когда люди женятся, никто ведь не предполагает плохого. Часто пара ограничивается только процедурой нике. Но даже при официальной регистрации брака женщина не интересуется, на кого записано имущество. При разводе богатый муж может неожиданно оказаться «нищим», так как все имущество он записал на другого человека. А брачный контракт у нас мало кто заключает.

Надо отметить, в кризисный центр жалобы поступают и от вторых жен — «токол». Бывает, что мужчина преднамеренно женится на молодой девушке, чтобы использовать ее как суррогатную мать. Но после рождения ребенка счастливая жизнь резко заканчивается: ребенка отбирают, а девушку выгоняют на улицу.

Здание кризисного центра охраняется, адрес не разглашается. Тем не менее мужчины страны знают Бубусару Рыскулову. Ее пугают по телефону, встречают перед судом с криками и оскорблениями. А некоторые темы, например, история жены экс-муфтия Чубак ажы Жалилова, даже для нее табу.

Преодоление

В кризисном центре «Сезим» женщины могут пребывать только месяц. Как только они находят работу, им предоставляют социальное жилье. Это значит, что на средства доноров в течение года пострадавшей оплачивают аренду квартиры и коммунальные услуги.

По данным статистики, за последнее годы в суде увеличилось количество дел, связанных с семейным насилием. Если в 2011 году было рассмотрено только 77 дел, то в 2016-м — 1,877 тысячи.

По словам Бубусары Рыскуловой, наши соотечественницы только в крайнем случае решаются на развод. Даже после серьезных трамв они прощают обидчика, дабы сохранить семью. Есть и те, кто постоянно возвращаются в центр, как к себе домой.

— Поступила к нам молодая беременная женщина. Пожила недельки две и решила вернуться к мужу. Мне она объяснила, что, послушав других женщин, поняла, что ее проблемы вполне решаемы. Мы только за! Сохранение семьи для нас — первоочередная задача.

Многим, конечно, трудно начать новую жизнь. Особенно, если детей много. У кого-то не хватает смелости сделать это, и тогда они возращаются к мужу-тирану. Кому-то жалко детей оставить без отца. Но хотелось бы напомнить мужчинам, что в случае семейного насилия в первую очередь страдают дети.