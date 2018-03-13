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Общество

Засада отменяется. Инспекторам ДПС Узбекистана запретили прятаться за деревьями

Фото ubdd.uz. Раньше узбекские инспекторы могли работать из укрытия

Начальник ГУВД столицы Узбекистана категорически запретил сотрудникам ДПС прятаться за деревьями и другими объектами. Об этом сообщил портал «Газета.uz».

Как отмечается, раньше на вопросы о правомочности несения службы за деревьями представители ГУБДД города Ташкента отвечали, что сотрудники имеют право работать как открыто, так и из укрытия.

За последние недели в работу столичного УБДД внедрили ряд новшеств. Началась долгожданная инвентаризация знаков, запрещающих остановку, открыт сайт управления, через который можно отправлять видеозаписи нарушений ПДД, а ведомство стало активно взаимодействовать с пользователями в Интернете.
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