Засада отменяется. Инспекторам ДПС Узбекистана запретили прятаться за деревьями

Начальник ГУВД столицы Узбекистана категорически запретил сотрудникам ДПС прятаться за деревьями и другими объектами. Об этом сообщил портал «Газета.uz».

Как отмечается, раньше на вопросы о правомочности несения службы за деревьями представители ГУБДД города Ташкента отвечали, что сотрудники имеют право работать как открыто, так и из укрытия.

За последние недели в работу столичного УБДД внедрили ряд новшеств. Началась долгожданная инвентаризация знаков, запрещающих остановку, открыт сайт управления, через который можно отправлять видеозаписи нарушений ПДД, а ведомство стало активно взаимодействовать с пользователями в Интернете.