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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (15)

Расширять дороги под парковки в Бишкеке не будут

«Официально заверяю: расширять дороги под парковки в Бишкеке не будут», — заявил ИА «24.kg» начальник столичного Управления капитального строительства Нурлан Эшенбаев.

По его словам, они «практически отказываются» от вырубки деревьев ради парковки автомашин.

Отметим, эксперты не раз заявляли, что расширение проезжей части не решит проблему пробок на дорогах. Соответственно, и снос деревьев производят зря.

На вопрос, могут ли в столице отказаться от расширения проезжей части дорог и вырубки деревьев, Нурлан Эшенбаев не ответил. «Мы можем обойтись без вырубки деревьев, а расширение делаем только в исключительных случаях», — сказал он.
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