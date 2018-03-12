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Общество

Денежные вопросы имеют значение. В Кыргызстане стартовала Неделя денег

В Кыргызстане с 12 по 18 марта пройдет Всемирная неделя денег. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, Кыргызстан участвует в акции в четвертый раз. В этом году Всемирная неделя денег проходит под лозунгом «Денежные вопросы имеют значение». Неделю Нацбанк вместе с коммерческими банками, государственными органами, Агентством по защите депозитов будет рассказывать школьникам и молодежи о финансовой грамотности.

«Главная цель Всемирной недели денег — обратить внимание общественности на вопрос повышения финансовой грамотности населения. В рамках акции Кыргызстан присоединяется к глобальному движению, которое охватывает более ста стран мира. Вопрос повышения уровня финансовой грамотности — приоритет и для Национального банка, и для правительства», — отметил Толкунбек Абдыгулов.

В 2017 году в рамках Всемирной недели денег в Кыргызстане провели более 700 мероприятий с участием более 25 тысяч людей. Кроме того, с помощью СМИ в рамках акции удалось охватить около 1,6 миллиона человек.
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