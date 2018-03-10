Center for Global Development: Кыргызстан рискует оказаться в долговом кризисе

Американский аналитический центр Center for Global Development опубликовал доклад, в котором выразил особую озабоченность восемью странами, где велик риск долгового кризиса в рамках программы Китая «Один пояс — один путь». Это Монголия, Черногория, Пакистан, Мальдивы, Джибути, Лаос, Кыргызстан и Таджикистан.

Специалисты центра подсчитали, что Китай вкладывает до $8 триллионов в 68 стран Азии, Африки и Европы в рамках своей инициативы.

По мнению центра, Кыргызстан — относительно бедная страна c новыми значимыми проектами инфраструктуры, связанными с инициативой Китая «Один пояс — один путь» и финансируемыми в основном за счет внешнего долга.

К концу марта 2017 года государственный долг республики составил около 65 процентов ВВП, 90 процентов его — внешний долг. Крупнейшим кредитором страны является Экспортно-импортный банк Китая, на который приходится около 40 процентов внешнего долга Кыргызстана — $1,5 миллиарда.

«В настоящее время риск долгового кризиса в стране можно оценить как «умеренный», но Кыргызстан по-прежнему уязвим для шоков, вызванных снижением валютного курса, усугубляемым ростом государственных инвестиций», — отметили исследователи центра.