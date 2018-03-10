Без бюджета. Когда депутаты Бишкекского горкенеша утвердят документ

Президиум Бишкекского городского кенеша определил дату проведения очередной сессии. Она назначена на 19 марта.

В проект повестки дня включено всего четыре вопроса, в том числе утверждение бюджета столицы на 2018-й и прогноз на 2019-2020 годы.

В последние годы местный бюджет оставался социально ориентированным. Ежемесячные надбавки к зарплате из городской казны получали учителя, медицинские, социальные и другие работники. Надбавки обещают сохранить и в 2018-м.

Напомним, республиканский бюджет принят в конце декабря. По закону местный бюджет должны утвердить в течение двух месяцев после республиканского.