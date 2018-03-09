Для себя любимой. Чем заняться женщинам на длинных выходных

Женщины всегда хотят быть молодыми и красивыми. Правда, бытовые заботы и работа заставляют дам забывать о себе. Но в неожиданные каникулы можно смело переложить домашние обязанности на крепкие мужские плечи и отправиться «чистить перышки». Результат порадует не только женщин. Как известно, мужчины любят глазами. Иди в баню!

Идеальное место для женских посиделок — банный комплекс, многие их которых оказывают весь спектр услуг. Для начала надо хорошенько разогреться. В турецком хамаме можно поговорить по душам с подружкой, удобно расположившись на теплых скамьях.

Турецкая баня считается самой мягкой, температура здесь не поднимается выше 50 градусов. Зачастую ее рекомендуют новичкам. Температура в финской сауне гораздо выше — до 110 градусов. Но находиться в ней комфортнее, нежели в русской парилке, так как жар сухой.

Считается, что первый заход в сауну должен закончиться сразу же, как только с носа стечет несколько капель пота.

Однако следует учитывать, что потоотделение у всех разное, и лучше ограничиться 3-5 минутами.

В русской бане температура немного ниже, а влажность выше. Особую прелесть парилке придают различные травы, масла и, конечно, веник. Хлесткие удары улучшают кровообращение, вместе с тем происходит отшелушивание омертвевших чешуек кожи.

С головы до пят

Безусловно, посещение любой парилки должно заканчиваться массажем. Кстати, во многих SPA-центрах столицы действуют большие скидки на посещение.

Ароматерапия, тайский, шведский, лечебный или спортивный массаж обойдутся в 600 сомов.

В одном из салонов мы нашли 3D-массаж за 950 сомов. Ранее процедура стоила 3 тысячи. Специалисты отмечают, что это новая эра в косметологии, полностью отличающаяся от всех техник массажа. Более того, они гарантируют заметный результат после первой процедуры.

За 500 сомов можно приобрести комплекс услуг: массаж шейно-воротниковой зоны и головы, обертывание, хамам или кедровая бочка. В 1 тысячу 250 сомов обойдется классический массаж, кедровая бочка, скраб или пилинг, обертывание медом, шоколадом, парафанго или водорослями.

О бархатной коже

Хорошенько расслабившись, можно приняться и за внешний лоск. Об этом мужчинам знать не обязательно, но женщины не должны забывать о регулярном посещении мастера по депиляции. Хотя сами мастера признаются, что к ним приходят и представители сильного пола, и лишь приветствуют их стремление быть ухоженными.

Косметологи предлагают на выбор восковую или сахарную эпиляцию. Шугаринг — любимая процедура персидских красавиц. Об их бархатной коже всегда ходили легенды. Теперь секрет раскрыт.

Процедура интимная, и к выбору мастера лучше подойти щепетильно. Не стоит соблазняться скидками. Вместо гладкой кожи вы можете получить воспаление, раздражение и даже синяки.

В среднем шугаринг обойдется от 300 сомов в зависимости от зоны. Восковая эпиляция на порядок дешевле — от 150 сомов.

Восковую или сахарную эпиляцию нельзя назвать приятной процедурой, но, как известно, красота требует жертв. Оговорите все нюансы с мастером, и тогда процесс не принесет неприятных ощущений, а конечный результат будет радовать долго.

Счастье есть

Нет более счастливой женщины, чем та, что выходит из салона красоты. Именно здесь она может позволить себе маленькие радости, которые кардинально меняют ее настроение. Необычная стрижка, яркий маникюр или новый цвет волос — лучшие помощники.

Мне довелось видеть женщин, редко посещающих салоны красоты, но что с ними происходит после столь привычного многим педикюра! Они сияют от счастья, уверены в себе, довольны собой.

Такие изменения, конечно, заметят и оценят окружающие.

Навести красоту можно, сидя в одном кресле. Мастера знают, насколько ценно для женщины время, поэтому готовы за пару часов совершить маленькое чудо. Они готовы трудиться одновременно в шесть или восемь рук.

Вечерняя прическа, классический маникюр, макияж, коррекция бровей обойдутся — с праздничной скидкой — в 1 тысячу 250 сомов.

В женщине должна быть загадка. Помните главный совет от Верочки из «Служебного романа»: «Головка чуть-чуть приподнята, глаза немножко опущены, здесь все свободно, плечи откинуты назад. Походка свободная, от бедра. Раскованная свободная пластика пантеры перед прыжком. Мужчины такую женщину не пропускают!»

Когда женщина смотрит на себя в зеркало и видит красавицу, она обязательно будет чувствовать себя уверенно. А уверенность в себе и приносит большой успех.