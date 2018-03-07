15:53
USD 68.08
EUR 84.01
RUB 1.20
Общество

Цветы вместо штрафа. Как в Бишкеке поздравляли с 8 Марта женщин-водителей

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Акция ГУОБДД и бизнес-сообщества в честь 8 Марта

Для некоторых женщин 8 Марта уже началось: в дождливый день ГУОБДД подняло им настроение праздничной акцией.

Местом действия выбрали площадь Ала-Тоо. За поворотом встали служивые с палочками и начали тормозить автомобили с женщинами за рулем. Некоторые из них, решив, что что-то нарушили, стали протягивать водительские права и техпаспорт. А им в ответ — поздравления и презенты: цветы, открытки, игрушки, подарочные сертификаты, пригласительные на ужин...

Часть подарков подготовило ГУОБДД, часть — представители бизнеса, присоединившиеся к акции.

По словам начальника ГУОБДД МВД КР Каната Джумагазиева, данная акция проводится каждый год. «Цель — поздравить и порадовать наших любимых матерей и сестер», — сказал он.

Он ответил на вопрос журналиста, кто реже нарушает правила дорожного движения: женщины или мужчины. «В основном женщины возят на машине детей в садик или школу и соблюдают правила. Нарушителей среди них мало, практически нет», — отметил Канат Жумагазиев.
Ссылка:
просмотров: 631
Версия для печати
Материалы по теме
На этот раз без творчества. Омурбек Текебаев передал на волю письмо к 8 Марта
Что подарить на 8 Марта? Советы мужчинам
Сапар Исаков призвал убирать мусор и озеленять Кыргызстан
Успей сказать спасибо! Активисты объявили сбор средств на подарки ветеранам
В Кыргызстане пятницу, 9 марта, предлагают объявить выходным днем
Подарки на 23 февраля. Что выбирают женщины
Чайники к 8 марта, подушки к 23 февраля. Чиновники готовятся к праздникам
Ондоруш Токтонасыров вышел на акцию поддержки осужденных, объявивших голодовку
Волонтеры напоили сотрудников «Тазалыка» горячим чаем
В соцсетях призывают автовладельцев в сильные морозы подвозить бишкекчан
Популярные новости
&laquo;Сексом надо больше заниматься&raquo;. Как целитель в&nbsp;Бишкеке избавляет от&nbsp;болезней «Сексом надо больше заниматься». Как целитель в Бишкеке избавляет от болезней
Ак-калпак: все, что вы&nbsp;забыли про гордость кыргыза Ак-калпак: все, что вы забыли про гордость кыргыза
Светлана Левина: Многое в&nbsp;Бишкеке напомнило мне уютную Москву моего детства Светлана Левина: Многое в Бишкеке напомнило мне уютную Москву моего детства
Вырубка и&nbsp;сплошной асфальт в&nbsp;Бишкеке приведут к&nbsp;росту канцерогенов в&nbsp;воздухе Вырубка и сплошной асфальт в Бишкеке приведут к росту канцерогенов в воздухе
Бизнес
Море подарков к&nbsp;8&nbsp;Марта в&nbsp;O!Store (продолжение) Море подарков к 8 Марта в O!Store (продолжение)
ОАО &laquo;Бакай Банк&raquo; поздравляет женщин Кыргызстана с&nbsp;Международным днем 8&nbsp;Марта ОАО «Бакай Банк» поздравляет женщин Кыргызстана с Международным днем 8 Марта
Примите участие в&nbsp;весеннем полумарафоне&nbsp;&mdash; BAKAI BANK JAZ DEMI&mdash;2018 Примите участие в весеннем полумарафоне — BAKAI BANK JAZ DEMI—2018
Diamond Asia Prestige&nbsp;&mdash; эксклюзив от&nbsp;Росинбанка и&nbsp;UnionPay International Diamond Asia Prestige — эксклюзив от Росинбанка и UnionPay International