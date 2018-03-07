Цветы вместо штрафа. Как в Бишкеке поздравляли с 8 Марта женщин-водителей

Фото ИА «24.kg». Акция ГУОБДД и бизнес-сообщества в честь 8 Марта

Для некоторых женщин 8 Марта уже началось: в дождливый день ГУОБДД подняло им настроение праздничной акцией.

Местом действия выбрали площадь Ала-Тоо. За поворотом встали служивые с палочками и начали тормозить автомобили с женщинами за рулем. Некоторые из них, решив, что что-то нарушили, стали протягивать водительские права и техпаспорт. А им в ответ — поздравления и презенты: цветы, открытки, игрушки, подарочные сертификаты, пригласительные на ужин...

Часть подарков подготовило ГУОБДД, часть — представители бизнеса, присоединившиеся к акции.

По словам начальника ГУОБДД МВД КР Каната Джумагазиева, данная акция проводится каждый год. «Цель — поздравить и порадовать наших любимых матерей и сестер», — сказал он.

Он ответил на вопрос журналиста, кто реже нарушает правила дорожного движения: женщины или мужчины. «В основном женщины возят на машине детей в садик или школу и соблюдают правила. Нарушителей среди них мало, практически нет», — отметил Канат Жумагазиев.