Адвокаты Омурбека Текебаева не могут обжаловать решение по иску к главе ГКНБ

Адвокаты экс-депутата Омурбека Текебаева, лидера «Ата Мекена» Алмамбета Шыкмаматова и бывшего депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой не могут обжаловать решение Первомайского районного суда Бишкека по иску к председателю ГКНБ Абдилю Сегизбаеву и бывшему руководителю аппарата президента Алмазу Усенову. Об этом ИА «24.kg» сообщила юрист партии Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, суд они проиграли, но решение получили только в середине января, хотя процесс завершился в октябре. «Мы подали заявление, что вердикт специально придержали, чтобы мы потеряли время и пропустили срок подачи апелляционной жалобы в Бишкекский городской суд. Мы подали встречное заявление, чтобы нам позволили обратиться в вышестоящую инстанцию для обжалования сейчас», — пояснила Таалайгуль Токтакунова.

Читайте по теме Депутаты «Ата Мекена» и Омурбек Текебаев проиграли суд Абдилю Сегизбаеву о защите чести, достоинства и деловой репутации трех депутатов в связи с распространением недостоверной информации, озвученной председателем ГКНБ о якобы связи нардепов с офшорными счетами в Белизе, подали в конце марта 2017 года. Поскольку информацию распространил в СМИ аппарат президента, депутаты фракции «Ата Мекен» подали в суд и на Алмаза Усенова. Тогда он возглавлял пресс-службу бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Алмамбет Шыкмаматов и Аида Салянова не собирались взыскивать с ответчиков компенсацию за моральный ущерб. Но Омурбек Текебаев оценил честь и достоинство в 60 миллионов сомов. Эти деньги осужденный за коррупцию и ныне отбывающий наказание в ИК №47 экс-нардеп планировал отдать журналистам и адвокатам, в отношении которых Генеральная прокуратура подала от имени Алмазбека Атамбаева иски о защите чести и достоинства.