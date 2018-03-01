00:25
-3
USD 68.11
EUR 83.17
RUB 1.21
Общество
Сюжет: Арест депутата Жогорку Кенеша в Алматы (24)

Генпрокуратура Казахстана ответила. Речь об этапировании уулу Дамирбека не идет

Генпрокуратура Казахстана ответила на запрос ГП КР, посланный 19 февраля.  Об этом сообщает главный надзорный орган страны. 

По его данным, уточняется, что 15-16 февраля 2018-го при координации с Комитетом национальной безопасности и Национальным бюро по противодействию коррупции в целях пресечения противоправной деятельности в околотаможенной сфере, а также усиления противодействия организованным преступным группам, осуществляющим контрабандную деятельность на приграничных территориях страны, проведена крупномасштабная одновременная спецоперация в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы. Задержано 29 подозреваемых, в том числе и трое кыргызстанцев.

Читайте по теме
Арест Асылбек уулу Дамирбека. В Казахстане его назвали главой контрабандистов

Асылбек уулу Дамирбеку, Чингизу Абакирову и Уланбеку Мурадилову следователями КНБ РК предъявлены обвинения в контрабанде. Все они по решению суда Алматы арестованы на два месяца. Речь об их экстрадиции в Кыргызстан не идет. 

Отмечается, что с санкции суда проведено 76 обысков, в ходе которых были изъяты значительные суммы в национальной и иностранной валюте, ювелирные изделия, правоустанавливающие бухгалтерские документы и таможенные декларации. Задержаны две машины с контрабандным грузом.

Следствие ведет межведомственная следственно-оперативная группа, дело взял под контроль генеральный прокурор РК. У Асылбек уулу Дамирбека выявлено в ходе проверки гражданство  Казахстана. 
Ссылка:
просмотров: 1220
Версия для печати
Материалы по теме
Двойное гражданство. Стоит ли наказывать за него?
Арест Асылбек уулу Дамирбека. В Казахстане его назвали главой контрабандистов
Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном
Двойное гражданство. Кто из политиков Кыргызстана попался на этом
МИД подтвердил наличие гражданства Казахстана у арестованного депутата
Суд Шыкмаматова. Начался допрос обвиняемого
Спецоперация в Алматы. Депутату парламента предъявлено обвинение по двум статьям
В Тюменской области кыргызстанца приговорили к двум годам тюрьмы
Спецоперация в Алматы. Казахстан подтвердил задержание депутата из Кыргызстана
Спецоперация в Алматы. Депутата подозревают в связях с контрабандистами
Популярные новости
Омурбек Текебаев глазами любимой женщины Омурбек Текебаев глазами любимой женщины
Турки передумали передавать новую больницу в&nbsp;Бишкеке Кыргызстану? Турки передумали передавать новую больницу в Бишкеке Кыргызстану?
Грязный воздух. Районы в&nbsp;Бишкеке, опасные для жизни Грязный воздух. Районы в Бишкеке, опасные для жизни
&laquo;Сексом надо больше заниматься&raquo;. Как целитель в&nbsp;Бишкеке избавляет от&nbsp;болезней «Сексом надо больше заниматься». Как целитель в Бишкеке избавляет от болезней
Бизнес
Оплатить госуслуги, налоги и&nbsp;штрафы можно в&nbsp;офисах &laquo;Бакай Банка&raquo; Оплатить госуслуги, налоги и штрафы можно в офисах «Бакай Банка»
MegaCom участвует в&nbsp;Mobile World Congress 2018&nbsp;в Барселоне MegaCom участвует в Mobile World Congress 2018 в Барселоне
&laquo;АЮ&nbsp;Холдинг&raquo; подписал контракт с&nbsp;узбекской компанией «АЮ Холдинг» подписал контракт с узбекской компанией
Мобильный оператор&nbsp;О! на&nbsp;Всемирном мобильном конгрессе в&nbsp;Барселоне Мобильный оператор О! на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне