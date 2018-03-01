Генпрокуратура Казахстана ответила. Речь об этапировании уулу Дамирбека не идет

Генпрокуратура Казахстана ответила на запрос ГП КР, посланный 19 февраля. Об этом сообщает главный надзорный орган страны.

По его данным, уточняется, что 15-16 февраля 2018-го при координации с Комитетом национальной безопасности и Национальным бюро по противодействию коррупции в целях пресечения противоправной деятельности в околотаможенной сфере, а также усиления противодействия организованным преступным группам, осуществляющим контрабандную деятельность на приграничных территориях страны, проведена крупномасштабная одновременная спецоперация в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы. Задержано 29 подозреваемых, в том числе и трое кыргызстанцев.

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Асылбек уулу Дамирбеку, Чингизу Абакирову и Уланбеку Мурадилову следователями КНБ РК предъявлены обвинения в контрабанде. Все они по решению суда Алматы арестованы на два месяца. Речь об их экстрадиции в Кыргызстан не идет.

Отмечается, что с санкции суда проведено 76 обысков, в ходе которых были изъяты значительные суммы в национальной и иностранной валюте, ювелирные изделия, правоустанавливающие бухгалтерские документы и таможенные декларации. Задержаны две машины с контрабандным грузом.

Следствие ведет межведомственная следственно-оперативная группа, дело взял под контроль генеральный прокурор РК. У Асылбек уулу Дамирбека выявлено в ходе проверки гражданство Казахстана.