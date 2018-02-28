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Общество

В суде по делу о тройном убийстве в Киргшелке начался допрос обвиняемых

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу об убийстве трех женщин в селе Киргшелк.

В ходе заседения допросили подсудимого Александра Лебедева. Он рассказал, что в ночь с 23 на 24 марта 2016 года, когда произошло убийство, находился на работе. «Утром за мной приехал снабженец Сергей. Трактор разогрели, шеф отправил на поле. Вечером Серега попросил остаться на ночную смену, чтобы трактор туда-сюда не гонять. Я согласился. Поехали в магазин, купили попить. Обратно на поле около 7.30 приехали. Там была бригада. Серега посадил всех в машину, и они уехали. Я остался в поле, чтобы охранять трактора», — рассказал он.

Адвокат спросил, чем он занимался 23 марта, накануне убийства. Он ответил, что на поле где-то в 9.30 приезжал его знакомый Александр. «Саня, с кем я работал на одном тракторе, приехал с другом Толиком. Они слили солярку, забрали два мешка зерна. Попросили не говорить об этом. Затем в течение дня созванивался с Виктором по поводу ремонта машины. Также с Саней созванивался», — рассказал подсудимый.

Юрист поинтересовался, почему у подсудимого весь день был отключен телефон. «Он разбился. При обыске этот телефон изымали», — пояснил Александр Лебедев.

Отметим, что во время следствия обвиняемый говорил, что находился дома. В суде он сказал, что не сразу вспомнил, где был в ночь убийства. Он указал, что в РОВД Канта его избивали, надевали на голову пакет и требовали признаться в убийстве.

«Сотрудники милиции угрожали, что меня на 10 лет посадят за кражу трех тонн зерна с поля. Но такого не было, я сказал, что пару раз брал всего два мешка. Признал вину, потому что избивали. Говорили, что если не возьму вину, то посадят за зерно на 10 лет. Били кулаками по голове, иголки кололи в подушечки пальцев», — рассказал он.

Он добавил, что адвоката к нему не пускали. Защитник появился, когда его доставили в ГУУР МВД. Александр Лебедев подчеркнул — с протоколом допроса не ознакомлен, так как по его собственному признанию, «не очень хорошо читает».

24 марта 2016 года в Киргшелке преступники с особой жестокостью убили трех женщин — хозяйку дома, ее сестру и беременную дочь последней. Позже, 30 марта, застрелился гражданский муж одной из них — Екатерины Провоторовой. 

Задержаны шесть подозреваемых — Илья Пудовкин, Евгений Шулика, Николай Куликов, Эльдар Белоусов, Артем Гогин и Александр Лебедев. Им предъявлены обвинения в убийстве и краже.

Суд продолжится 14 марта. 
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