Памяти Эсенгула Омуралиева

25 февраля 2018 года на 68-м году после продолжительной болезни ушел из жизни государственный и общественный деятель республики Эсенгул Касымович Омуралиев.

Родился Эсенгул Касымович Омуралиев 14 сентября 1950 года в селе Тон Тонского района Иссык-Кульской области. В 1973 году окончил ФПИ по специальности «инженер-электромеханик», 1991 году — Академию народного хозяйства СССР по специальности «управление экономикой».

Свою трудовую деятельность он начал в 1973 году научным сотрудником НИИ электромеханики Минэлектротехпрома СССР г. Фрунзе (Бишкек).

С 1976 по 1990 годы работал старшим инженером, заместителем начальника КБ, заместителем главного конструктора, заместителем главного инженера, заместителем директора, директором электротехнического завода, генеральным директором Иссык-Кульского производственного объединения электротехнических заводов.

С 1990 года у Эсенгула Касымовича Омуралиева начинается государственная, политическая и дипломатическая карьера.

В апреле 1990 года избирается депутатом легендарного парламента Кыргызской Республики.

С 1991 по 1992 годы — министр промышленности Кыргызской Республики.

С 1992 по 1994 годы — председатель Фонда госимущества Кыргызской Республики, вице-премьер-министр Кыргызской Республики.

С 1994 по 1995 годы — первый заместитель председателя Государственного комитета по экономике Кыргызской Республики.

С 1995 по 1997 годы — заместитель министра — директор Государственного департамента по антимонопольной политике Министерства экономики Кыргызской Республики.

С 1997 по 1998 годы — Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Беларусь, полномочный представитель Кыргызской Республики в уставных органах СНГ.

С 1998 по 1999 годы — министр внешней торговли и промышленности Кыргызской Республики.

С 1999 по 2000 годы — вице-премьер-министр, министр внешней торговли Кыргызской Республики.

С 2001 по 2005 годы — Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Украина.

С 2005 по 2006 годы — глава государственной администрации Иссык-Кульской области — губернатор.

С 2010 по 2011 годы — постоянный представитель правительства КР в Жогорку Кенеше КР в ранге заместителя руководителя аппарата правительства КР.

С 2011 по 2012 годы — советник премьер-министра Кыргызской Республики.

С 2012 по 2016 годы — Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Казахстан.

Э.К.Омуралиев являлся академиком Инженерной академии Кыргызской Республики, академиком Международной инженерной академии.

Награжден Грамотой СНГ, Почетной грамотой Кыргызской Республики, медалью «Данк».

Четверть века Э.К.Омуралиев занимал высшие государственные должности, был депутатом легендарного парламента, несколько раз министром, дважды вице-премьер-министром. С 1996 по 1998 годы руководил переговорным процессом вступления Кыргызской Республики в ВТО.

Он сочетал в себе качества конструктора, отличного хозяйственника советского периода, менеджера рыночного периода, политика и дипломата.

Эсенгул Касымович был настоящим государственником, очень редкие представители его поколения имеют такую незапятнанную репутацию. Он воспитал пятерых достойных детей: трех сыновей и двух дочерей.

Близкие скорбят о трагической смерти заботливого отца, любимого мужа, верного и надежного друга...

Эсенгул Касымович навсегда останется в памяти и в сердцах его близких, друзей и коллег.

Прощание состоится 27 февраля 2018 года в 10.00 часов в здании Кыргызского национального драматического театра имени Т.Абдумомунова.

А.Жумагулов, М.Шеримкулов, Т.Акматов, Б.Жакиев, М.Мамакеев, М.Мамытов, Р.Отунбаева, А.Муралиев, Г.Чынгышев, Ж.Сатыбалдиев, Ф.Кулов, Т.Сариев, А.Матубраимов, Ч.Баекова, Н.Касиев, Ж.Сооданбеков, К.Асанов, К.Алымкулов, М.Субанов, А.Эркебаев, А.Костюк, В.Диль, Б.Акунов, К.Ашыралиев, Б.Аматов, Аширов В., А.Абдылдаев, О.Артыкбаев, А.Жаайлобаев, М.Зулпуев, М.Иманалиев, К.Иманалиев, Ж.Каниметов, К.Конушбаев, И.Кадырбеков, Э.Каптагаев, О.Карабалаев, Т.Мусуралиев, К.Муканбетов, М.Тазабеков, С.Урманаев, Б.Фаттахов, Р.Эшмамбетов,