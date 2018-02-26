В Кыргызстане появятся безопасные школы. Об этом сегодня заявили на пресс-конференции.

По словам эксперта Анны Кириленко, в качестве пилотного проекта в рамках программы «Развитие механизмов финансирования безопасности образовательной среды в школах Кыргызстана» отобрано 11 школ, из них три в Бишкеке.

Эксперты отметили, что безопасность в школах должна быть не только экологическая, но также физическая и психологическая. В классах не просто должно быть тепло и светло, необходимо выдерживать стандарты. К примеру, по температуре воздуха. Она не должна быть ниже 18 и выше 24 градусов. Должен быть соответствующий уровень освещения, а комнатные растения должны быть расположены на таком расстоянии от окон, чтобы не мешать проникновению солнечных лучей.

Анна Кириленко добавила, что на базе трех вузов будут основаны отделения для подготовки педагогов, которые будут работать в безопасных школах.