Шесть мест для отдыха, где до вас не смогут дозвониться

На Земле еще остались уголки, неосвоенные мобильными операторами. Это идеальное решение для тех, кто устал от мобилизации, Интернета и прочих технологий, написала Life.

1 Hacienda AltaGracia (Перес-Селедон, Коста-Рика)

Фото instagram.com/pelosi

Бутик-отель на 50 бунгало начинался как настоящая асьенда, где фермеры занимались выращиванием кофе. В 2015-м имение переформатировали, и сюда заселили первых гостей. Спа-программы, конные прогулки по живописным окрестностям, уединение — и никаких гаджетов.

2 Death Valley House (Битти, США)

Фото instagram.com/drstevendavid

Дом посреди пустыни Невада мог бы стать местом действия фильма ужасов о заблудившихся путниках. Вокруг — ни одного признака цивилизации. Но гидромассажная ванна на веранде, просторная спальня и приспособления для барбекю напоминают, что здесь принято не умирать, а отдыхать вдали от суеты.

3 Morukuru Family (Мадикве, ЮАР)

Фото instagram.com/jenniferzanarini

Если давно мечтали об африканском сафари — лучшей отправной точки не найти. Этот уединенный отель расположен в четырех часах езды от Йоханнесбурга, в заповеднике «Мадикве» на границе с Ботсваной. Днем вас ждут леопарды, львы, слоны и носороги, а вечером роскошный дом с бассейном.

4 Hotel Remota (Пуэрто-Наталес, Чили)

Фото instagram.com/juansisto

Любители дикой природы давно облюбовали Патагонию. Неудивительно, что здесь расположился уединенный отель со всеми удобствами, кроме одного — сотовой связи. Да и кому она нужна, когда за окном такая красота? Отдельной похвалы заслуживает здание — современное, но гармонично вписанное в ландшафт.

5 The Fox Den Cabin (Сьюард, Аляска)

Фото homeaway.com

24 километрах

До уютной хижины на берегу залива Ресеррекшен можно добраться только двумя способами — на вертолете или лодке. Ближайший населенный пункт в, а вокруг лишь непроходимые леса и вода. В распоряжении гостей — каяки, веранда и мать-природа.

6 Blackbird Caye Resort (Тернефф Атолл, Белиз)

Фото instagram.com/blackbirdcayeresort

Идиллический курорт с самым лучшим дайвингом на побережье Карибского моря помимо подводной фотоохоты привлекает туристов захватывающими видами, гамаками в метре от моря и домиками с соломенными крышами. Но поделиться впечатлениями в режиме онлайн вам здесь не удастся: курорт не подключен ни к Интернету, ни к мобильной связи.