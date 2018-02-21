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Общество

В Бишкеке теперь есть отель для проживания людей с ограниченными возможностями

В Бишкеке открыт первый отель, который может принимать и людей с ограниченными возможностями (ЛОВЗ). Один из его создателей — Мирбек Асангариев, который стал инвалидом несколько лет тому назад.

В отеле созданы все условия для комфортного проживания людей с инвалидностью. Как пояснили в Hotel Bridges Bishkek/Отель «Бриджис» Бишкек, в соответствии с международными стандартами каждый номер оснащен оборудованием с системой набора на шрифте Брайля для незрячих граждан.

Горячая вода и тепло в этом отеле вырабатываются за счет солнечной энергии.

Владельцы гостиницы надеются, что созданные условия привлекут в Кыргызстан туристов.

Согласно данным Министерства социального развития, в Кыргызстане около 178 тысяч граждан с инвалидностью, 29 тысяч из которых — дети.

 
 
 
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