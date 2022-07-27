На Иссык-Куле может появиться 5G. Поможет российский институт Сколтех

Запланировано проработать вопрос установки 5G-станции в Иссык-Кульской области. Об этом сообщает Сколковский институт науки и технологий по итогам визита в учреждение председателя кабмина Акылбека Жапарова.

Отмечается, что в ходе визита Акылбек Жапаров ознакомился с рядом научных центров и провел встречу с руководством института.

Стороны договорились рассмотреть возможности сотрудничества в разных областях.

«Обсужден вопрос подключения клиник Кыргызстана к экспертному Медицинскому цифровому диагностическому центру, действующему на территории Сколтеха (MDCC). Намечено провести рабочие встречи для проработки потенциала взаимодействия с целью создания цифровых продуктов в области недропользования, агро, энергетики и финтеха», — говорится в сообщении.

Сколтех — негосударственный международный университет, созданный в сотрудничестве с Массачусетским технологическим институтом.