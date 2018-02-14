Рога и копыта. В Кыргызстане пересчитали диких животных

В Кыргызстане подсчитали численность диких животных, в том числе занесенных в Красную книгу. Об этом сообщили в Государственном агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ).

По данным ведомства, среди основных охотничьих животных, обитающих на особо охраняемых природных территориях и в охотугодьях, «лидирует» козерог: более 34,4 тысячи особей. Также обнаружено 1,2 тысячи кабанов, более 3,8 тысячи особей косули, 26,7 тысячи уларов, около 20 тысяч фазанов.

Среди «краснокнижников» 313 маралов, 1 тысяча 34 рыси, 199 медведей, 20 манулов, 436 беркутов, 195 тетеревов, 434 куницы, более 12,6 тысячи баранов Марко Поло, 28 горных баранов Северцева и 4 тысячи тянь-шаньских горных баранов.

В 2017 году утверждены новые размеры штрафов за отстрел «краснокнижников»: за барса 1,5 миллиона сомов, за марала 1 миллион. Столько же придется заплатить за «голову» медведя или архара.