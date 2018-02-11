Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 11 февраля ясно и без осадков. День увеличился до 10 часов 22 минут: восход Солнца в 8.05, заход в 18.27. Воздух прогреется от −9 до +3 градусов.

Люди, которые меняли мир

Убит Талгат Нигматулин

В 1985 году в центре Вильнюса в квартире художника А.Калинаускаса жестоко убит известный актер Талгат Нигматулин.

В начале 1980-х Талгат Нигматулин вступил в секту, во главе которой стояли уроженец города Фрунзе Абай Борубаев и «народный целитель» из каракалпакской столицы Нукуса, экстрасенс Мирза Кымбатбаев. В секту входили журналисты, писатели, художники. Сектанты исповедовали учение под названием «Четвертый путь» — смесь дзен-буддизма и эзотерики.

Пятеро «целителей» несколько часов с особой жестокостью избивали актера руками и ногами до тех пор, пока он не умер от несовместимых с жизнью повреждений внутренних органов.

Прах Талгата Нигматулина захоронили в Ташкенте на кладбище «Чилонзор Ота». В 2000 году одной из улиц города Кызыл-Кии, где родился актер, присвоили его имя.

Умер Джумгалбек Аманбаев

11 февраля 2005-го в возрасте 59 лет скончался кыргызский партийный и государственный деятель Джумгалбек Аманбаев.

Первый секретарь ЦК Компартии Киргизии с 6 апреля по 26 августа 1991 года, член Политбюро ЦК КПСС (25 апреля — 23 августа 1991 года). Заместитель премьер-министра Кыргызстана (1993-1995).

Памятные даты

Международный день женщин и девочек в науке

Отмечается ежегодно с 2016-го.

Всемирный день больного

Этот день задуман, скорее, как некий социальный шаг, направленный на поддержку людей, попавших в печальную категорию больных.

Всемирный день больного учрежден 13 мая 1992 года по инициативе 264-го Папы Римского Иоанна Павла II.

В своем специальном послании понтифик отметил, что ежегодное празднование Всемирного дня больного имеет определенную цель: дать почувствовать «сотрудникам многочисленных медицинских католических организаций, верующим, всему гражданскому обществу необходимость обеспечения лучшего ухода за больными и немощными, облегчения их страданий».

Куда сходить

Культура

— В «Галерее М» продолжается выставка «С мольбертом по миру».

В экспозиции представлено более 50 живописных работ известных художников, а также графика, скульптура, изделия из войлока.

— В «Асанбай-центре» продолжается выставка Всеволода Демидова.

Всеволод — художник-график, дизайнер, куратор, автор объектов, инсталляций, перформансов, хеппенингов. Родился в 1964 году в городе Баку, живет в Алматы.

— В 14.00 в зале «Столица KG» — Космоопера Данияра Каримова.

Может ли пришелец использовать раба лампы, жили ли джинны на Марсе, «архангелы» — на инопланетной пустоши, а циклопы — после ядерного Армагеддона?

Ответы на эти вопросы содержит цикл рассказов «Боевой джинн» отечественного писателя Данияра Каримова.

Данияр Каримов — уникум: глубоко мыслящий философ, интеллектуал, писатель-фантаст, журналист-международник, редактор представительства «Российской газеты» в Кыргызстане и просто наш любимый коллега.

Вход — 250 сомов.

— В 14.00 на стадионе имени Д.Омурзакова открытая тренировка по бегу.

Школа любителей бега приглашает присоединиться всех, кто еще не определился, бег — их вид спорта или нет. Организаторы уверены, что после воскресенья вы на следующий день обязательно придете уже на полноценную тренировку.

— В 18.00 в ТЦ «Asia Mall» пройдет Latino party.

Трехчасовая вечеринка в преддверии Дня святого Валентина и мастер-класс для начинающих по бачате. Лучшим танцорам-новичкам обещают подарить абонементы на обучение.

— В 19.00 в кафе Chili Peppers Tex-Mex Bar & Grill начнется Free — Live Latin Music with Osmani.

Организаторы обещают вечер чувственной и зажигательной, чарующей и завлекающей латиноамериканской музыки.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В Бишкеке завершаются международные соревнования Bishkek Open по карате-до WKF.

Турнир традиционный, проводится в 11-й раз. Участвуют спортсмены из Кыргызстана и ближнего зарубежья. Борьба за победу идет в разделах «ката» и «кумите» среди детей, юношей, молодежи и взрослых.

— В Индонезии продолжаются международные соревнования по пенчак силату.

У состязаний тестовый статус: участники, среди которых и кыргызстанцы, проверяют силы в преддверии летних Азиатских игр, которые пройдут в Джакарте в августе-сентябре.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

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