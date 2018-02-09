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Общество

Глава Минздрава предлагает отдать автопарк скорой помощи на аутсорсинг

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев предлагает отдать автопарк скорой помощи на аутсорсинг.

По его словам, автопарк Службы «103» по всей стране устарел, машины в аварийном состоянии, и содержать их очень трудно.

«Я предложил создать рабочую группу, которая подсчитала бы затраты на автопарк «скорой» в каком-нибудь городе. К примеру, в Бишкеке на Службу экстренной медицинской помощи выделяют 80 миллионов сомов, в Оше — 31 миллион. Часть из этих денег идет на обслуживание и содержание машин. Поэтому я предложил сегодня на коллегии отдать на аутсорсинг автопарк, чтобы его полностью обновили», — сказал Талантбек Батыралиев.

Речи о платной скорой помощи быть не может. Наоборот, все экстренные службы во всем мире работают бесплатно.

Талантбек Батыралиев

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