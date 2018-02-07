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Общество

Военные Кыргызстана провели тренировки по десантированию впервые за три года

На базе войсковой части 23565 состоялись учебно-тренировочные прыжки с парашютом с вертолета МИ-8МТВ с высоты 800 метров. Об этом сообщило управление информационного обеспечения ГШ Вооруженных сил Кыргызстана.

Как отмечается, сегодняшние прыжки стали первыми за последние три года, что стало результатом изменения программы боевой подготовки Сил воздушной обороны и Национальной гвардии, которые выделены в 2017 году в отдельные рода войск в рамках военной реформы.

Прыжки осуществлял летно-подъемный состав Сил воздушной обороны и личный состав специального подразделения «Пантера» Национальной гвардии. Над аэродромом военно-воздушной базы из вертолета Ми-8МТВ десантировались более 60 военнослужащих, 20 из них прыгали впервые.

По данным управления, в этом году парашютно-десантную подготовку включили в учебную программу всех спецподразделений Генерального штаба.
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