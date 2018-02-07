Военные Кыргызстана провели тренировки по десантированию впервые за три года

На базе войсковой части 23565 состоялись учебно-тренировочные прыжки с парашютом с вертолета МИ-8МТВ с высоты 800 метров . Об этом сообщило управление информационного обеспечения ГШ Вооруженных сил Кыргызстана.

Как отмечается, сегодняшние прыжки стали первыми за последние три года, что стало результатом изменения программы боевой подготовки Сил воздушной обороны и Национальной гвардии, которые выделены в 2017 году в отдельные рода войск в рамках военной реформы.

Прыжки осуществлял летно-подъемный состав Сил воздушной обороны и личный состав специального подразделения «Пантера» Национальной гвардии. Над аэродромом военно-воздушной базы из вертолета Ми-8МТВ десантировались более 60 военнослужащих, 20 из них прыгали впервые.

По данным управления, в этом году парашютно-десантную подготовку включили в учебную программу всех спецподразделений Генерального штаба.