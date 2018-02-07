Военные Кыргызстана провели тренировки по десантированию впервые за три года

На базе войсковой части 23565 состоялись учебно-тренировочные прыжки с парашютом с вертолета МИ-8МТВ с высоты
Как отмечается, сегодняшние прыжки стали первыми за последние три года, что стало результатом изменения программы боевой подготовки Сил воздушной обороны и Национальной гвардии, которые выделены в 2017 году в отдельные рода войск в рамках военной реформы.
По данным управления, в этом году парашютно-десантную подготовку включили в учебную программу всех спецподразделений Генерального штаба.