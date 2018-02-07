Мирзиеев разрешил туристам фотографировать Узбекистан

Туристам разрешили вести фото- и видеосъемку в Узбекистане без ограничений, сообщает ИА «Фергана».

По данным агентства, соответствующее постановление подписал 6 февраля президент страны Шавкат Мирзиеев.

Согласно документу, туристы могут свободно фотографировать общественные места, здания и сооружения. Исключение составят лишь объекты, включенные в специальный перечень, он пока не опубликован.

«Ранее СМИ заявляли о «фотофобии» властей Узбекистана. К любому человеку с камерой мог подойти милиционер и потребовать удалить снимки. При этом милиционеры ссылались на некий список секретных объектов, который сам по себе являлся секретным. В Ташкенте существовала городская инструкция об ограничениях фотосъемки. В 2007 году ее отменили, но в 2015 году возродили», — сообщает издание.