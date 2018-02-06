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Общество

За день поступило восемь заявлений на получение «балага суйунчу»

Сегодня территориальные подразделения Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния, центры обслуживания населения и информационные киоски начали принимать заявления граждан на получение единовременного пособия при рождении ребенка. Об этом сообщила ГРС.

Уже поступило 8 заявлений на получение «суйунчу». В настоящее время пилотный проект реализует ГРС. В последующем полномочия передадут Министерству труда и социального развития. Оформление будут производить в электронном формате.

До 1 июня итоги обобщат и при положительном результате пилотного проекта в правительство внесут предложения, направленные на урегулирование вопросов о назначении единовременного пособия при рождении ребенка на постоянной основе.
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