16:16
USD 69.84
EUR 79.25
RUB 1.06
Агент 024

В ГРС закончилась бумага. Чиновники списывают на неопытность сотрудников

Пользователь социальной сети Facebook Наргиза Жумабекова пожаловалась, что Новопокровский айыл окмоту больше месяца не выдает свидетельство о рождении, ссылаясь на то, что нет бумаги.

«Или это еще один путь сдержать население, чтобы не подавали заявление на получение суйунчу?» — предположила она.

В ГРС пояснили, что проблема касается информационного киоска. В Новопокровке их два. В первом никаких проблем нет, а во втором отсутствовал оператор. Наняли нового сотрудника, у которого еще нет доступа к базе, поэтому он не может выдать свидетельство о рождении. Как только он получит электронную цифровую подпись, выдача документов возобновится.
Ссылка:
просмотров: 1807
Версия для печати
Материалы по теме
Пособие «балага суйунчу» планируют оформлять по принципу «единого окна»
Более 75 тысяч человек получили пособие суйунчу
Получить суйунчу можно будет без волокиты. Чиновники вновь обещают
Зачем для получения детского пособия справка от ветеринара? Депутат недоумевает
Ребенку исполнилось полгода. Не принимают заявление на выплату суйунчу
В Кыргызстане проведут мониторинг выплат «балага суйунчу»
В Минсоцразвития объяснили, почему не принимали анкеты на получение суйунчу
Более 155 миллионов сомов потратили в Кыргызстане на выплату суйунчу
Сервер не починили. Кыргызстанцы не могут подать документы на получение суйунчу
Неисправность устранили. Кыргызстанцы временно не могли оформить суйунчу
Популярные новости
На&nbsp;улице Л.Толстого мусоровоз врезался в&nbsp;столб и&nbsp;остановил движение троллейбусов На улице Л.Толстого мусоровоз врезался в столб и остановил движение троллейбусов
Шумное соседство с&nbsp;кафе. Жители Бишкека просят помощи у&nbsp;правительства Шумное соседство с кафе. Жители Бишкека просят помощи у правительства
Чудаки парковки. Ограждения им&nbsp;не&nbsp;помеха Чудаки парковки. Ограждения им не помеха
Мгновения жизни. Бишкекская осень и&nbsp;высокогорное озеро Коль Мгновения жизни. Бишкекская осень и высокогорное озеро Коль
Бизнес
Удобные способы онлайн-связи с&nbsp;MegaCom Удобные способы онлайн-связи с MegaCom
Успей забрать свой номер первым в&nbsp;новых кодах сети О! &mdash;&nbsp;508 и&nbsp;509 Успей забрать свой номер первым в новых кодах сети О! — 508 и 509
PIN через SMS: современные технологии на&nbsp;службе у&nbsp;&laquo;Росинбанка&raquo; PIN через SMS: современные технологии на службе у «Росинбанка»
Акция от&nbsp;Кыргызтелекома &laquo;Интернет + телефон в&nbsp;каждый дом!&raquo; Акция от Кыргызтелекома «Интернет + телефон в каждый дом!»