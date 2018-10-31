В ГРС закончилась бумага. Чиновники списывают на неопытность сотрудников

Пользователь социальной сети Facebook Наргиза Жумабекова пожаловалась, что Новопокровский айыл окмоту больше месяца не выдает свидетельство о рождении, ссылаясь на то, что нет бумаги.

«Или это еще один путь сдержать население, чтобы не подавали заявление на получение суйунчу?» — предположила она.

В ГРС пояснили, что проблема касается информационного киоска. В Новопокровке их два. В первом никаких проблем нет, а во втором отсутствовал оператор. Наняли нового сотрудника, у которого еще нет доступа к базе, поэтому он не может выдать свидетельство о рождении. Как только он получит электронную цифровую подпись, выдача документов возобновится.