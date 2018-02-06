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Общество

В Кыргызстане за две недели произошло 137 пожаров. Погибли пять человек

В Кыргызстане с 19 января по 2 февраля произошло 137 пожаров. Такие данные озвучили на аппаратном совещании под руководством министра ЧС КР Кубатбека Боронова.

В ведомстве отметили, что это на 22 случая больше, чем за аналогичный период 2017-го.

Начальник управления пожаротушения и пожарной профилактики Главного управления гражданской защиты и пожарной безопасности МЧС Даниял Таиров сообщил, что с 19 января по 2 февраля в пожарах погибли пять человек. Шесть человек получили ожоги и другие травмы.

От общего числа 68 пожаров произошло в жилом секторе.

Он назвал основные причины пожаров:

  • нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей (55 пожаров);
  • нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования (45);
  • шалость детей с огнем (9);
  • неосторожное обращение с огнем (8);
  • курение в помещениях (1).

Глава МЧС поручил усилить реагирование пожарно-спасательных подразделений с целью снижения материального ущерба и избежания человеческих потерь при возникновении чрезвычайных ситуаций.

«Наши действия должны быть направлены на оперативное реагирование в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, происходящие пожары за последнее время должны быть уроком для пожарно-спасательных частей», — сказал Кубатбек Боронов.
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