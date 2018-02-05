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Общество

В Кыргызстане не хватает сертифицированных убойных пунктов

В Кыргызстане всего 84 убойных пункта, из них только три соответствуют стандартам ЕАЭС. Об этом на коллегии Государственной ветеринарной и фитосанитарной инспекции сообщил ее глава Калысбек Жумаканов.

«Ветеринарная служба не занимается строительством, поэтому органы местного самоуправления и соответствующие министерства должны заняться данным вопросом и обеспечить хотя бы по одному убойному пункту, отвечающему необходимым стандартам, в районе», — отметил он.

Вице-премьер-министр Даир Канекеев отметил, что в республике необходимо построить не менее 45 убойных цехов.

«Есть такая система ХАССП, которая признает эквивалентность и аккредитацию этих объектов. Необходимо строить сразу так, чтобы они отвечали всем международным требованиям», — дополнил он.

В правительстве намерены законодательно ввести требование, чтобы в больницы, школы, дошкольные и другие социальные учреждения, поставлялось мясо из сертифицированных убойных цехов.

«В этом случае пойдет оживление бизнеса, появится спрос. Убойные цеха сейчас строят частные компании, мы сейчас ведем переговоры с правительством Польши — они выделяли 40 миллионов евро для сельского хозяйства. Но деньги не освоены. Изыскиваем другие источники, чтобы профинансировать, возможно, льготными кредитами предпринимателей, которые будут строить убойные цеха», — сказал он.
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