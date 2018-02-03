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Общество

Убийцу директора медицинского колледжа суд приговорил к 15 годам лишения свободы

Убийцу директора Каракольского медицинского колледжа суд приговорил к 15 годам лишения свободы. Об этом ИА «24.kg» сообщили в канцелярии областного суда.

Иссык-Кульский областной суд признал виновной бухгалтера этого учебного заведения Раушан Муканбетову в убийстве директора медколледжа Анарбубу Апсалиевой.

Приговором суда Муканбетова приговорена к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

15 ноября 2017 года городской суд Каракола признал Раушан Муканбетову невиновной в убийстве Анарбубу Апсалиевой. Ее приговорили к 6 годам лишения свободы за совершение экономического преступления — присвоении 200 тысяч сомов из кассы образовательного учреждения.

Анарбубу Апсалиева, 1957 года рождения, убита 17 ноября 2016 года. По данным МВД, ее тело с множественными ножевыми ранениями дома обнаружила дочь погибшей.

 
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