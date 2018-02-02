Талибы запретили афганцам пользоваться ночью мобильными телефонами

Сотовые операторы, действующие в афганской провинции Кундуз, отключают мобильную связь с наступлением вечера до раннего утра по требованию талибов. Об этом агентству «Фергана» рассказал губернатор провинции Асадулла Умархел.

«Когда связь была круглосуточной, талибы несли большие потери. У многих из них имелись сотовые телефоны, и через них американцы и афганская армия вычисляли их местонахождение и уничтожали», — объяснил чиновник.

Губернатор добавил, что единственная сотовая компания, которая работает круглосуточно, это государственный оператор Salaam. Но качество ее сигнала по сравнению с местными частными конкурентами гораздо хуже.

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Житель города Кундуз Забиулла пожаловался, что представители мобильных компаний не могут не подчиняться указам вооруженных боевиков. «Операторы в открытую говорят жителям, что не имеют права включать антенну связи по своему желанию, в противном случае не будет ни их, ни антенны», — рассказал он, добавив, что так происходит около полугода.

Жители удаленного от административного центра района Чардара сообщили, что у них вопрос с сотовой связью в районе стоит еще острее. Местные старейшины утверждают, что связь включается, если талибам необходимо связаться друг с другом.

Представители частных мобильных компаний Кундуза от комментариев отказались. Талибы же подтвердили факт ограничения сотовой связи в ночное время. Более того, один из полевых командиров, мулла Дурмухаммад сообщил о решении ограничить сотовую связь не только в Кундузе, но и в некоторых других северных провинциях.

«Американцы с помощью БПЛА и другой техники находят нас через мобильные антенны или отправляют агентов, которые через сотовые телефоны вычисляют нас. Исходя из этого мы решили в ночное время (а иногда и днем) отключать мобильную связь. В случае неповиновения ответственность за гибель бойцов «Талибана» будет возложена на сотовые компании», — заявил полевой командир.

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Один из работников управления госбезопасности в провинции Кундуз на условиях анонимности рассказал, что сотовые операторы ежемесячно платят боевикам «Талибана» оговоренную сумму, иначе антенны связи уничтожают вместе с их охраной.

В сентябре 2015 года провинция Кундуз на несколько дней полностью попала под власть движения «Талибан», однако затем была отбита. По оценке источников в органах госбезопасности Афганистана, на сегодня 85-90 процентов территории провинции контролируется боевиками. В каждом районе они создали собственные суды, через которые решают большинство вопросов, связанных с местными жителями.