Центральная Азия и Афганистан — потенциальные центры для перебазирования боевиков разгромленной в Ираке Аль-Каиды. Об этом сегодня во время видеомоста Бишкек - Астана - Москва - Ереван на тему «Угроза религиозного экстремизма в странах СНГ» заявил российский эксперт Андрей Казанцев.

По его словам, очевидно на всем постсоветском пространстве силовое противодействие терроризму и экстремизму, но несиловая борьба хромает. То есть государство ведет борьбу уже по факту, но решать проблему с вербовкой, радикализацией не готово, так как невозможно приставить к каждому гражданину надсмотрщика.

Эксперт также отметил как тревожную тенденцию — криминализацию исламистов, особенно в Кыргызстане.

«Одно дело, когда это бедные мигранты. Другое дело, когда религиозной пропагандой и агитацией начинают заниматься лидеры преступного мира, причем в радикальном направлении, поскольку у них есть финансы и средства», — сказал Андрей Казанцев.

Аналитик подчеркивает, что львиная доля дохода от наркотрафика идет на финансирование террористических организаций.