15:04
-6
USD 69.75
EUR 81.86
RUB 1.18
Общество

Центральная Азия и Афганистан — потенциальные центры для базирования боевиков

Центральная Азия и Афганистан — потенциальные центры для перебазирования боевиков разгромленной в Ираке Аль-Каиды. Об этом сегодня во время видеомоста Бишкек - Астана - Москва - Ереван на тему «Угроза религиозного экстремизма в странах СНГ» заявил российский эксперт Андрей Казанцев.

По его словам, очевидно на всем постсоветском пространстве силовое противодействие терроризму и экстремизму, но несиловая борьба хромает. То есть государство ведет борьбу уже по факту, но решать проблему с вербовкой, радикализацией не готово, так как невозможно приставить к каждому гражданину надсмотрщика. 

Эксперт также отметил как тревожную тенденцию — криминализацию исламистов, особенно в Кыргызстане.

«Одно дело, когда это бедные мигранты. Другое дело, когда религиозной пропагандой и агитацией начинают заниматься лидеры преступного мира, причем в радикальном направлении, поскольку у них есть финансы и средства», — сказал Андрей Казанцев.

Аналитик подчеркивает, что львиная доля дохода от наркотрафика идет на финансирование террористических организаций.
Ссылка:
просмотров: 116
Версия для печати
Материалы по теме
Памирский тракт попал в пятерку красивейших трасс стран «Восточного блока»
Управлять Орто-Токойским водохранилищем будет Кыргызстан
Кыргызстан попал в топ-15 стран по числу поездок в Россию в 2017 году
Из России за неделю вернули 76,3 тонны продукции из Кыргызстана и Казахстана
Всемирный банк выделит Кыргызстану грант на $450 тысяч
Постановление о платных дорогах в Кыргызстане на подписи у премьер-министра
Потомков участников ВОВ призывают создать «Сталинградский дневник Кыргызстана»
Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от Олимпиады-2018
Россияне рассказали, кому из президентов СНГ доверяют больше всего
Десять религиозных учебных заведений за рубежом, рекомендуемых кыргызстанцам
Популярные новости
Руководство БТА Банка требует возбудить уголовное дело против журналиста Руководство БТА Банка требует возбудить уголовное дело против журналиста
Жена Чубака ажи Жалилова опасается за&nbsp;свою жизнь. Милиция проводит проверку Жена Чубака ажи Жалилова опасается за свою жизнь. Милиция проводит проверку
Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от&nbsp;Олимпиады-2018 Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от Олимпиады-2018
Бишкекчан скоро будет некому спасать. Из&nbsp;&laquo;скорой&raquo; уходят врачи Бишкекчан скоро будет некому спасать. Из «скорой» уходят врачи
Бизнес
В&nbsp;мобильном приложении &laquo;О!Деньги&raquo; масштабные обновления В мобильном приложении «О!Деньги» масштабные обновления
Настоящая кузница кадров&nbsp;&mdash; кафедра ЭММ&nbsp;&mdash; отметила свое 20-летие Настоящая кузница кадров — кафедра ЭММ — отметила свое 20-летие
Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G&nbsp;PRO Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G PRO
Интернет-роуминг от&nbsp;MegaCom: путешествуй по&nbsp;Африке! Интернет-роуминг от MegaCom: путешествуй по Африке!