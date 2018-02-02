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Общество

За рекордные $299 тысяч продали с аукциона бутылку японского виски

Фото Twitter. Бутылка виски Yamazaki 50 Years

Бутылку виски марки Yamazaki 50 Years продали на аукционе Sotheby’s в Гонконге за рекордные $299 тысяч. Об этом сообщил ТАСС.

Как отмечается, уникальный напиток изготовлен на основе элитного солода и выдержан в бочках из японского дуба не менее 50 лет. В 2011 году в продажу поступило всего 150 бутылок. Их быстро раскупили коллекционеры, несмотря на высокую цену.

Как отметил ТАСС, в последние годы во всем мире растет интерес к японскому виски, который неоднократно побеждал на конкурсах даже в Великобритании.
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