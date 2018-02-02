Специалисты проверят, насколько загрязнено озеро Сон-Куль

В Госагентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства обсудили проекты «KGZ-Вода/Иссык-Куль» и «KGZ-Вода/Сон-Куль».

По итогам совещания принято решение еще раз провести в августе замеры в озере Сон-Куль и углубленный мониторинг по точкам, где обнаружены продукты распада ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан). Параллельно проведут тест влияния обнаруженных компонентов на экологическое состояние озера.

Основная цель проектов — оценка состояния окружающей среды на основе данных экологического мониторинга качества воды, а также наращивание потенциала лиц, ответственных за контроль, анализ, оценку и использование данных в процессе формирования экологической политики.

В рамках программ также планируется подготовить отчет об экологическом состоянии озер Иссык-Куль и Сон-Куль.

Проекты реализуют при финансовой поддержке Института окружающей среды Финляндии (SYKE).