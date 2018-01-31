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Общество

Эльвира Сурабалдиева: На зарплату работающим на ТЭЦ китайцам уйдет $3 миллиона

«На зарплату китайским сотрудникам, которые управляют нашей ТЭЦ, согласно заключенному с ними договору уходит $3 миллиона. Денег кыргызстанских налогоплательщиков. Из тех самых $386 миллионов», — написала на своей странице в Facebook депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева.

Напомним, строительство китайской компанией ТВЕА новой ТЭЦ обошлось Кыргызстану в $386 миллионов. Согласно договору, на новой ТЭЦ до истечения гарантийного срока должны работать китайские специалисты.

«Почему стратегически важный объект национального масштаба отдан под управление китайцам?» — задает вопрос нардеп.
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