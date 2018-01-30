21:28
-6
USD 68.39
EUR 84.85
RUB 1.21
Общество

Проблемы с газом. Жители Туркменистана готовят пищу на кострах

В Чарджоуском этрапе (районе) Туркменистана из-за аномальных морозов начались проблемы с газом. Жители вынуждены готовить пищу на кострах, сообщили «Альтернативные новости Туркменистана».

Читайте по теме
Число аварий в электросетях Бишкека увеличивается

Как отмечается, уже три дня в домах практически нет газа, вернее, он есть, но давление настолько низкое, что чайник закипает спустя лишь два часа.

«Обед готовим во дворе на костре, как раньше наши деды готовили, — написал один из подписчиков АНТ. — Батареи не работают, дети замерзают».

По словам источников, жители звонят в горгаз, но там отвечают «Мары не дает». В хякимлике (районной администрации) тоже ответ один: «Ждите, будет!»

«Детей жалко, в семьях их по трое-четверо, а кое у кого и того больше, но чиновников это мало волнует», — пишет житель этрапа, который готовит обеды на очаге.

Читайте по теме
Сильные морозы. Каникулы в школах Кыргызстана продлили
В Туркменистане стоят январские морозы. На севере страны ночью температура опускается до −20 градусов, днем до −10. И в жилье заметно похолодало, котельные не справляются с нагрузкой, температура в отопительных системах едва теплится.

Как отметило агентство «Фергана», аномальные морозы сейчас стоят практически во всей Центральной Азии. Так, в Бишкеке в последние дни сложилась критическая ситуация из-за аварии на ТЭЦ. Без отопления остался один район Алматы. Еще в одном казахстанском городе, Темиртау, семь микрорайонов остались без холодного водоснабжения из-за перемерзания труб водозаборов. Антарктический циклон уже достиг Таджикистана и Узбекистана, где температура понизилась до минус 8-12 градусов, а в горных районах — еще сильнее.
Ссылка:
просмотров: 931
Версия для печати
Материалы по теме
Сильные морозы. Каникулы в школах Кыргызстана продлили
Несколько туркменских спортсменов за допинг отправили в тюрьму
Прогноз погоды на 30 января. Мороз отпускает
Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном
Энергетики до сих пор не установили причину аварии на ТЭЦ
Аскарбек Шадиев: В Кыргызстане угля и мазута хватит до конца зимы
Пустят ли обычного прохожего погреться в офис в Бишкеке — эксперимент
МЧС Кыргызстана в связи с морозами привлекло дополнительную спецтехнику
В соцсетях призывают автовладельцев в сильные морозы подвозить бишкекчан
Спасать от морозов жителей Астаны будет бесплатное такси
Популярные новости
Когда отступят морозы? Кыргызгидромет рассказал о&nbsp;погоде на&nbsp;февраль Когда отступят морозы? Кыргызгидромет рассказал о погоде на февраль
Погодные аномалии Бишкека. Какой январь в&nbsp;истории был самым холодным? Погодные аномалии Бишкека. Какой январь в истории был самым холодным?
Семь причин, по&nbsp;которым инспекторы могут остановить автомобиль Семь причин, по которым инспекторы могут остановить автомобиль
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Кто из&nbsp;чиновников и&nbsp;депутатов лоббировал интересы ТВЕА Авария на ТЭЦ. Кто из чиновников и депутатов лоббировал интересы ТВЕА
Бизнес
7&nbsp;смартфонов с&nbsp;отличной камерой. Лучшие в&nbsp;O!Store 7 смартфонов с отличной камерой. Лучшие в O!Store
Удобны&nbsp;ли АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; для людей с&nbsp;ограниченными возможностями здоровья? Удобны ли АЗС «Газпромнефть» для людей с ограниченными возможностями здоровья?
MegaCom приглашает в&nbsp;новый фирменный салон в&nbsp;селе Кызыл-Адыр MegaCom приглашает в новый фирменный салон в селе Кызыл-Адыр
В&nbsp;Балыкчи открылся сервис-центр для ремонта горной техники В Балыкчи открылся сервис-центр для ремонта горной техники