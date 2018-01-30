Проблемы с газом. Жители Туркменистана готовят пищу на кострах

В Чарджоуском этрапе (районе) Туркменистана из-за аномальных морозов начались проблемы с газом. Жители вынуждены готовить пищу на кострах, сообщили «Альтернативные новости Туркменистана».

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Как отмечается, уже три дня в домах практически нет газа, вернее, он есть, но давление настолько низкое, что чайник закипает спустя лишь два часа.

«Обед готовим во дворе на костре, как раньше наши деды готовили, — написал один из подписчиков АНТ. — Батареи не работают, дети замерзают».

По словам источников, жители звонят в горгаз, но там отвечают «Мары не дает». В хякимлике (районной администрации) тоже ответ один: «Ждите, будет!»

«Детей жалко, в семьях их по трое-четверо, а кое у кого и того больше, но чиновников это мало волнует», — пишет житель этрапа, который готовит обеды на очаге.

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В Туркменистане стоят январские морозы. На севере страны ночью температура опускается до −20 градусов, днем до −10. И в жилье заметно похолодало, котельные не справляются с нагрузкой, температура в отопительных системах едва теплится.

Как отметило агентство «Фергана», аномальные морозы сейчас стоят практически во всей Центральной Азии. Так, в Бишкеке в последние дни сложилась критическая ситуация из-за аварии на ТЭЦ. Без отопления остался один район Алматы. Еще в одном казахстанском городе, Темиртау, семь микрорайонов остались без холодного водоснабжения из-за перемерзания труб водозаборов. Антарктический циклон уже достиг Таджикистана и Узбекистана, где температура понизилась до минус 8-12 градусов, а в горных районах — еще сильнее.