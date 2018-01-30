Число аварий в электросетях Бишкека увеличивается. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОАО «Северэлектро».

По состоянию на 15.00 в Западный РЭС ОАО «Северэлектро» в связи с отключениями электроэнергии по линиям 0,4 кВ поступило 16 заявок. В настоящее время работы по устранению повреждений, возникших из-за перегруза оборудования, продолжаются на участках:

ул. Боконбаева, 102/3;

ул. Панфилова, 156;

ул. Орозбекова, 116;

ул. М.Ганди, 74/102;

микрорайон «Юг-2», 14/18;

ул. Серпуховская, 68;

ул. Репина, 128;

ул. Ташкентская, 62;

ул. Джаманбаева, 12;

ул. Камбар-Ата, 39;

ул. Эр-Тайлак, 88.

В Восточный РЭС поступило 135 заявок. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения многоэтажных домов в южных микрорайонах:

3-й микрорайон — №№ 1, 2, 16, 17, 23;

4-й микрорайон — №№ 14А, 15А, 16;

5-й микрорайон — №№ 17, 32, 65, 68;

6-й микрорайон — №№ 3, 11, 24, 25, 29;

7-й микрорайон — №№ 17, 18, 23, 45, 49;

8-й микрорайон — №№ 30, 36, 38;

9-й микрорайон — №№ 3, 3Б, 5, 6, 6Б;

10-й микрорайон — №№ 9, 11, 14, 25, 37;

11-й микрорайон — № 1;

12-й микрорайон — №№ 8, 46;

«Асанбай» — №№ 17, 21, 38;

«Восток-5» — №№ 3, 30;

«Аламедин-1» — №№ 15, 32, 65;

Городок строителей — № 8/53;

ул. Кольбаева — 14/61, 16/32.