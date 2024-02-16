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Общество
Сюжет: Полезные советы

Как защититься от холода и не получить обморожение. Советы от МЧС

По данным Кыргызгидромета, с 16 по 18 февраля в Кыргызстане резко ухудшается погода, снегопад, на дорогах гололед. В горных районах и в долине Суусамыр до −33 градусов.

Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана рекомендует соблюдать ряд правил, чтобы не получить обморожение.

Меры предосторожности

В первую очередь утеплите голову и шею, чтобы защитить сосуды, снабжающие мозг кровью.

Перед выходом на мороз необходимо утолить чувство голода, так как недостаточное питание и усталость снижают сопротивляемость организма и могут стать причиной обморожения.

Не употребляйте алкоголь, он снижает ощущение холода и не дает почувствовать, насколько вы замерзли.

Нельзя курить, поскольку происходит сужение кровяных сосудов и конечности получают меньше крови.

При температуре ниже —15 градусов необходимо позаботиться о защите кожи от обморожения. В магазинах и аптеках можно купить специальные защитные средства — кремы, бальзамы, мазь и прочее.

Нельзя пользоваться косметикой на основе воды. Не стоит применять увлажняющий крем, вместо него лучше воспользоваться питательным. Крем надо наносить за 10-15 минут до выхода на улицу. При температуре −20 градусов и ниже следует каждые 20 минут отогреваться в теплом помещении.

Нельзя забывать об очевидных мерах безопасности: одеваться тепло, использовать термобелье и влагостойкую одежду.

Первая помощь при обморожении

Признаки и симптомы обморожения следующие: потеря чувствительности пораженных участков тела и ощущение покалывания или пощипывания.

Есть три степени обморожения:

  • первая — пораженная кожа имеет бледный окрас;
  • вторая — появление волдырей;
  • третья — посинение кожи.

При второй или третьей степени необходимо немедленно обратиться к врачу и не лечиться самостоятельно. Если степень первая, то надо зайти в теплое помещение и наложить на пораженные места теплоизоляционную повязку, например толстый слой марли или ваты, а сверху клеенку.

Обмороженную руку или ногу можно согреть в ванне, постепенно повышая температуру воды с +20 до +40 градусов в течение 40 минут, аккуратно массируя конечности. После выпить теплый чай или другой напиток.

МЧС КР

Необходимо отслеживать общее состояние организма, так как могут появиться признаки второй или третьей степени обморожения.

Чего не следует делать при обморожении

Многие считают, что растирать обмороженные участки кожи полезно, но это не так, поскольку кровеносные сосуды становятся хрупкими, их можно повредить. Через образовавшиеся микроссадины в организм может попасть инфекция.

Нельзя быстро отогревать отмороженные конечности — это усугубляет процесс разрушения пораженных тканей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286972/
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