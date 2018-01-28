Авария на ТЭЦ. Замерзших в Бишкеке разместили в отеле

В пункты обогрева в Бишкеке за ночь обратилось всего несколько семей. Об этом ИА «24.kg» сообщила вице-мэр столицы Айгуль Рыскулова.

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По ее словам, два человека поступили в центр реабилитации детей, столько же в школу № 95.

«В Октябрьском районе мы зарезервировали два отеля, в один из них разместили пять семей из 15 человек. В основном рассчитывали на пансион «Ардагер», но туда не обращались. В целом ночь прошла спокойно», — сказала вице-мэр.

Айгуль Рыскулова добавила, что 40 палаток по всему городу установили с тепловыми пушками и горячим чаем. «В них заходили погреться прохожие и работники. В домах заметно потеплело. Но пока вопрос полностью не решен, пункты обогрева продолжают работать», — отметила Айгуль Рыскулова.

Пункты приема и размещения для нуждающихся горожан организованы накануне из-за аварии на ТЭЦ. По данным Энергохолдинга, ситуация на Бишкекской ТЭЦ по состоянию на 7.00 28 января стабильная.