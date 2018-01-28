16:05
-20
USD 68.39
EUR 85.25
RUB 1.23
Общество

Авария на ТЭЦ. Замерзших в Бишкеке разместили в отеле

В пункты обогрева в Бишкеке за ночь обратилось всего несколько семей. Об этом ИА «24.kg» сообщила вице-мэр столицы Айгуль Рыскулова.

Читайте по теме
Авария на ТЭЦ. В Бишкеке открыли пункты приема и размещения для нуждающихся

По ее словам, два человека поступили в центр реабилитации детей, столько же в школу № 95.

«В Октябрьском районе мы зарезервировали два отеля, в один из них разместили пять семей из 15 человек. В основном рассчитывали на пансион «Ардагер», но туда не обращались. В целом ночь прошла спокойно», — сказала вице-мэр.

Айгуль Рыскулова добавила, что 40 палаток по всему городу установили с тепловыми пушками и горячим чаем. «В них заходили погреться прохожие и работники. В домах заметно потеплело. Но пока вопрос полностью не решен, пункты обогрева продолжают работать», — отметила Айгуль Рыскулова.

Пункты приема и размещения для нуждающихся горожан организованы накануне из-за аварии на ТЭЦ. По данным Энергохолдинга, ситуация на Бишкекской ТЭЦ по состоянию на 7.00 28 января стабильная.
Ссылка:
просмотров: 3956
Версия для печати
Материалы по теме
Возобновление теплоснабжения в первую очередь почувствуют живущие рядом с ТЭЦ
Во всех поликлиниках Бишкека организованы дежурства врачей
Авария на ТЭЦ. Энергетики рапортуют о тепле, горожане опровергают
Авария на ТЭЦ. Энергетики нашли причину поломки оборудования
В обещанные мэром 22.00 тепло в дома бишкекчан так и не поступило
Энергетики предложили бишкекчанам принять участие во флешмобе #экономьтесвет
Авария на ТЭЦ. В Бишкеке открыли пункты приема и размещения для нуждающихся
Директор ТЭЦ Бишкека готов уйти в отставку
Энергетики заявили, что отключения света не связаны с аварией на ТЭЦ
Глава ТЭЦ не знает, когда тепло поступит в дома бишкекчан
Популярные новости
Когда отступят морозы? Кыргызгидромет рассказал о&nbsp;погоде на&nbsp;февраль Когда отступят морозы? Кыргызгидромет рассказал о погоде на февраль
Погодные аномалии Бишкека. Какой январь в&nbsp;истории был самым холодным? Погодные аномалии Бишкека. Какой январь в истории был самым холодным?
Семь причин, по&nbsp;которым инспекторы могут остановить автомобиль Семь причин, по которым инспекторы могут остановить автомобиль
Фальшивые сомы. Что с&nbsp;ними делать, чтобы не&nbsp;попасть в&nbsp;тюрьму Фальшивые сомы. Что с ними делать, чтобы не попасть в тюрьму
Бизнес
Комфортный зимний отдых с&nbsp;MegaCom Комфортный зимний отдых с MegaCom
В&nbsp;нoвый гoд&nbsp;&mdash; в&nbsp;нoвoм фoрмaте В нoвый гoд — в нoвoм фoрмaте
ТВ, Интернет и&nbsp;услуги связи в&nbsp;одном тарифе: &laquo;Переходи на&nbsp;О! +TV&raquo; ТВ, Интернет и услуги связи в одном тарифе: «Переходи на О! +TV»
Mega iTV: цифровое телевидение с&nbsp;комфортом Mega iTV: цифровое телевидение с комфортом