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Общество

Авария на ТЭЦ. В Бишкеке открыли пункты приема и размещения для нуждающихся

По поручению Сапара Исакова в Бишкеке организованы пункты приема и размещения для нуждающихся горожан. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства Кыргызстана.

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Уточняется, что пункты открыты не менее чем для трех тысяч нуждающихся граждан. Для них будет организована доставка на транспорте, обеспечение горячим чаем и питанием с предоставлением места для ночлега. 

В Свердловском районе Бишкека пункты находятся по адресам: 

- геронтологический центр «Ардагер», улица Куренкеева, 89а. Директор Абдиева Марипа Толомушовна, телефоны (0-312) 37 63 01, (0-551) 51 28 48;

- средняя школа №23, проспект Жибек Жолу, 287 (восточный автовокзал). Директор Ситоленко Андрей Владимирович. Телефоны: (0-312) 48 20 48, 48 20 30, (0-772) 27 77 21;

- городской центр для ЛОВЗ, улица Великолукская, 29а. Директор Аманкулова Гульнара Абзатовна. Телефоны (0-312) 67 93 83, (0-550) 16 65 60. 

В Ленинском районе:

- средняя школа №95, расположенная в микрорайоне «Джал», №29. Директор Акмашаева Анара Радбековна, телефон (0-552) 90 86 73.

В Первомайском районе:

- средняя школа №75, улица Баялинова, 124. Директор Абдуазизов Данияр Валитович. Телефоны (0-312) 32 01 17, 32 01 18, (0-554) 40 44 85;

- социальное общежитие, улица Балтагулова, 1. Директор Петрушевский Алексей Владимирович. Телефон (0-553) 93 04 70. 

Координатор по вопросам транспорта Бейшенбаев Улан Бекежанович. Телефон (0-553) 01 37 72.  
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