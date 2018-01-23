Что нужно, чтобы зарегистрироваться на хадж-2018 и почему вам могут отказать

Сегодня началась регистрация на хадж-2018. Она продлится до 23 февраля.

Как сообщили ИА «24. kg» в ДУМК никаких нововведений и изменений в требованиях хаджа нет. Единственное — наличие биометрических паспортов, которые начали выдавать с прошлого года.

Хадж в 2018 году приходится на август. Отправка паломников в Саудовскую Аравию начнется в июле.

Что нужно, чтобы пройти регистрацию, сколько стоит хадж и почему желающим могут отказать, ИА «24.kg» рассказали в ДУМК.

1 Где можно пройти регистрацию на хадж? Для регистрации надо обратиться в районные, городские казыяты. Во всех регионах открыты 32 специальных пункта регистрации паломников. В казыятах вас зарегистрируют, а данные внесут в электронный список.

2 Какие документы необходимы для регистрации? — Биометрический паспорт.



— Надо иметь квитанции из Банка РСК о внесении $500 долларов и тысячи сомов предоплаты. Деньги надо заплатить с 23 января до 23 февраля, иначе вашу квитанцию не примут. Чем раньше внести предоплату, тем выше ваша фамилия окажется электронном списке.



— Заграничный паспорт сроком до 20 февраля 2019 года. (Муфтият просит ксерокопировать внутренний и заграничный паспорт в один лист).



— Паломник должен встать на учет по месту жительства не позднее 20 августа 2017 года.



— Женщины должны подавать документы только вместе с махрамом, то есть с сопровождающим человеком. Это может быть ее законный супруг или близкий родственник.



Если женщина едет с мужем, то предъявляет копию свидетельства о браке. А если с родственником, то свидетельство о рождении и паспорт.



— Четыре цветных фотографии размеров 3×4 на белом фоне на матовой бумаге. Женщинам запрещается фотографироваться в белом или черном платке, а мужчинам — в белой рубашке и белом головном уборе. ДУМК просит не обрабатывать фотографии.



— Медицинская справка (форма № 086).

3 Что еще может понадобиться? Во время регистрации граждан необходимо подписать разрешение на обработку персональных данных, также договор и заполнить анкету на получение визы. Также вы должны сообщить размер одежды, контактные данные.

4 Сколько будет стоить хадж-2018? Точная цена будет известна только после результатов конкурса на авиакомпанию и подсчета расходов на форму паломникам и на прививку. В прошлом году паломники платили $2 тысячи 760.