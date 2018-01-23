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Общество

В Нидерландах презентовали туризм Кыргызстана и III Всемирные игры кочевников

На трех крупнейших выставках-ярмарках Нидерландов отечественные туристические компании презентовали турпотенциал Кыргызстана, зимний сезон-2018, а также предстоящие III Всемирные игры кочевников. Об этом сообщили в Посольстве КР в Королевстве Бельгия.

Отмечено, что нидерландские туристы одними из первых смогли ознакомиться с официальными видеороликами The Legend of the Great Nomads, Welcome to the World Nomad Games 2018, красочными буклетами c обновленным логотипом игр.

Кроме того, туристическая компания «Кыргыз Мурас» приняла участие в ежегодных международных туристических выставках-ярмарках The Amsterdam Fair for Special Journeys 2018 и The Breda Fair for Special Journeys 2018 в городах Амстердаме и Бреде.

«Кыргызское направление презентовали турагентства «Кыргыз Мурас» и «Ала-Тоо тревел», туры по Центральной Азии, включая Кыргызстан, представили восемь иностранных туроператоров», — рассказали в посольстве.

В январе Кыргызстан также был впервые представлен на международной выставке Vakantiebeurs 2018, которая ежегодно принимает 110 тысяч посетителей при участии до 600 нидерландских и иностранных туроператоров.

«Легендарный «Маш ботой» в исполнении певицы-комузчу Умутай Абдышовой и импровизации на кыргызском и английском языках токмо-акына Кубата Тукешова погрузили посетителей выставки в атмосферу национального колорита, культуры и быта кыргызского кочевья», — сообщили в посольстве.
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