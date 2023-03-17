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Общество

Бельгия подарила Бишкеку смурфиков. Их установят в парке «Ынтымак-1»

В парке «Ынтымак-1» появились бельгийские комические персонажи — смурфики. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, скульптура передана Королевством Бельгия в дар Бишкеку и приурочена к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Смурфики — это лесные жители, придуманные и нарисованные в 1958 году бельгийским художником Пьером Кюллифором, работавшим под псевдонимом Пейо. Смурфики — символ равенства и добра во всем мире, а также глубоких семейных связей.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261099/
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