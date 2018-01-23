В Токтогульском районе намерены бить тревогу из-за ДТП с бензовозами

Акимиат Токтогульского района обеспокоен происшествиями с бензовозами. Об этом ИА «24.kg» заявили в аппарате районной администрации.
По их словам, водители большегрузных машин зачастую не соблюдают скоростного режима.
«За последную неделю произошло два ДТП с участием бензовозов. Такие аварии наносят непоправимый урон экологии и безопасности, разрушают дороги. Мы сейчас собираем информацию и намерены бить тревогу», — рассказали в акимиате.
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По данным акимиата, фермер рыбного хозяйства, которое находится поблизости с местом ДТП, потерял 2,5 тонны рыбы.