Экс-директора спортивной школы в Караколе восстановили. Спортсмены против

Экс-директора Спортивного детско-юношеского учреждения олимпийского резерва (ДЮСУОР) Алима Малдыбекова восстановили в должности по решению Верховного суда. Об этом ИА «24.kg» сообщили в администрации Иссык-Кульской области.

Отметим, его уволили летом приказом Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта. Поводом послужила драка между воспитанниками интерната. Зачинщиком конфликта был экс-депутат горкенеша Каракола Максат Касенов.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Его арестовали и на два месяца заключили в СИЗО Каракола. Однако, как сообщили ИА «24.kg» в правоохранительных органах, ему изменили меру пресечения под подписку о невыезде. Дело разбирают в суде.

В администрации добавили, что сегодня в мэрии Каракола собирались спортсмены, недовольные восстановлением Алима Малдыбекова. Они требовали, чтобы он покинул школу. Собравшиеся обратились к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой решить их вопрос и недопустить возвращения Алима Малдыбекова в директорское кресло.