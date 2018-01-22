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Общество

Адвокаты Омурбека Текебаева обжалуют решение суда по иску к Абдилю Сегизбаеву

Адвокаты депутатов Жогорку Кенеша от партии «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова и Аиды Саляновой и бывшего лидера парламентской фракции социалистов Омурбека Текебаева обжалуют решение суда по иску к главе ГКНБ Абдилю Сегизбаеву и экс-руководителю аппарата Алмазбека Атамбаева Алмазу Усенову. Об этом ИА «24.kg» сообщила юрист партии Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, вердикт Первомайского суда совершенно необоснованный. «В нем указано, что ответчик не распространял информацию, ущемляющую честь и достоинство народных избранников и Омурбека Текебаева, когда во всех СМИ муссировалась тема «Белизгейта». Получается, и я, и Канатбек Азиз также не наносили урон чести и достоинству бывшего президента Алмазбека Атамбаева, когда говорили, кому принадлежит груз, находящийся на борту разбившегося турецкого самолета. Мы же тоже озвучивали факты», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации трех депутатов в связи с распространением недостоверной информации, озвученной председателем ГКНБ о якобы связи нардепов с офшорными счетами в Белизе, подан в конце марта 2017 года. Поскольку информацию распространил в СМИ аппарат президента, депутаты фракции «Ата Мекен» подали в суд и на Алмаза Усенова. Тогда он возглавлял пресс-службу бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Омурбек Текебаев оценил свои честь и достоинство в 60 миллионов сомов. Эти деньги осужденный за коррупцию и ныне отбывающий наказание в ИК №47 экс-нардеп планировал отдать журналистам и адвокатам, в отношении которых Генеральная прокурутара подала от имени Алмазбека Атамбаева иски о защите чести и достоинства.
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