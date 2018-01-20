На митинге в центре Бишкека жители Чуйской области требуют трансформации земли

В Бишкеке у здания правительства проходит митинг общественного объединения «Трансформация коому». Участники акции протеста требуют, чтобы к ним вышел вице-премьер-министр Даир Кенекеев.

По словам координатора объединения Анвара Курмушиева, на митинг вышли жители Аламудунского и Сокулукского районов Чуйской области. Их участки, отметили организаторы акции протеста, предложили исключить из списка земель, подлежащих трансформации.

«Законопроект, который трансформирует участки по всей стране, приняли в трех чтениях. Потом президент отправил его на доработку в парламент и правительство. Закон должны были вновь принять в течение 20 дней, но прошло уже четыре месяца. Все это время люди ждали решения. Позавчера стало известно, что в парламентском комитете по аграрной политике рассматривали наш вопрос. На заседании депутат Назаров и представитель президента внесли предложение убрать из трансформации земельные участки в Сокулукском и Аламудунском районах», — заявил Анвар Курмушиев.

Он рассказал, что в настоящий момент около 12 тысяч человек, живущих в Чуйской области, ждут трансформации земель.

«Большинство людей, которые ждут трансформации, составляют жители жилмассивов «Ак-Ордо-2» и «Ак-Ордо-3». В этих районах есть свет и вода, но нет социальных объектов — школ, больниц, детских садов. Скорая помощь не может найти дома и адреса. Однако никто из представителей власти не хочет воспринимать этого. Конкретных решений этих проблем мы пока не услышали», — добавил Анвар Курмушиев.